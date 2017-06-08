В Южном Судане при обстреле автоколонны погибли 15 человек

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Группа вооруженных людей совершила нападение на автоколонну в Южном Судане, погибли 15 человек, передает агентство Франс Пресс.

Еще девять человек получили ранения. Они были доставлены в одну из столичных больниц.

"На колонну напали в селении Моли, когда она двигалась из Нимуле в Джубу", — заявил представитель полиции.

Неизвестные обстреляли автомобили из тяжелого вооружения. Под огонь попали два частных гражданских автомобиля и сопровождавший их военный транспорт.

Власти проводят расследование инцидента.