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В мире

Расследование крушения ТУ-154 под Смоленском: новые споры и скандалы

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20:3408.06.2017
(обновлено: 20:36 08.06.2017)
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© Фото предоставлено МАКОбломки польского правительственного самолета Ту-154. Архивное фотоОбломки польского правительственного самолета Ту-154. Архивное фото
© Фото предоставлено МАК

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новые споры вызвало в четверг расследование авиакатастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Польские журналисты обнаружили противоречия между отчетом комиссии по расследованию крушения самолета и экспертизой, на которой строился этот отчет. Председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов выступил с опровержением польской позиции, а в МИД РФ напомнили об обстоятельствах передачи тел погибших в ответ на обвинения польской прокуратуры в том, что при транспортировке останки жертв авиакатастрофы оказались перепутаны.

Варшава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera
В Польше оппозиция просит распустить комиссию, расследующую крушение Ту-154

Самолет то ли вращался, то ли нет

Журналисты польского телеканала TVN24 нашли противоречия в отчете новой комиссии по расследованию авиакатастрофы по отношению к выводам экспертизы, на которой этот отчет построен. Экспертиза пришла к выводам, что самолет потерял шесть метров левого крыла и из-за этого начал вращаться. В отчете комиссии, в свою очередь, утверждалось, что отрыв такого большого фрагмента не может вызвать вращение самолета.

Польская комиссия 10 апреля (в годовщину катастрофы) представила фильм, в котором описывается ход катастрофы. Экспертизу для комиссии проводила Военно-техническая академия Польши. Телеканал утверждает, что получил доступ к полному отчету Академии.

"Фильм смоленской подкомиссии, показанный в последнюю годовщину катастрофы, не представил полных данных основного исследования… Их вывод (специалистов академии) прост: президентский Ту после потери части крыла был не в состоянии дальше лететь… Что странно — несмотря на то, что эта экспертиза была проведена по поручению комиссии, выводы, представленные ею в упомянутом фильме, были ровно обратные", — говорится в сообщении телеканала.

© РИА Новости . Олег МинеевПерейти в фотобанкОбломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
© РИА Новости . Олег Минеев
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Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске

TVN24 приводит фрагмент презентации смоленской комиссии, в ходе которой утверждалось, что "отрыв шести метров левого крыла не может вызвать вращения самолета и помешать в его дальнейшем полете".

"Из оригинального исследования Военно-технической академии видно что-то совершенно другое — что самолет начал вращение. Из исследований следует, что полет Ту после отрыва части крыла не мог быть стабильным. Это показывает график, который комиссия получила от ученых, но которого не было в фильме подкомитета", — утверждает телеканал. Привлеченный TVN24 эксперт также утверждает, что в сложившихся условиях стабилизировать полет самолета было невозможно.

А был ли взрыв?

В материалах комиссии говорилось также о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.

Председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Алексей Морозов: признаков взрыва на борту Ту-154 Качиньского нет

Телеканал TVN24 это опроверг – по его данным, вскрытие тел жертв опровергло версию взрыва.

В Польше в настоящее время проводятся эксгумации останков погибших. Ранее, в 2011–2012 годах, тела девяти жертв трагедии уже были эксгумированы для проведения вскрытий. По данным телеканала, в ходе этих исследований не были обнаружены свидетельства того, что на борту самолета произошел взрыв, на чем настаивает польская комиссия по расследованию катастрофы.

"Результаты вскрытий первых эксгумированных тел дают четкий ответ на вопрос, что стало причиной смерти пассажиров. Такие повреждения… возникают от воздействия с большой силой тупых инструментов или предметов с тупыми краями", — говорится в сообщении. По мнению польских экспертов, такими предметами могли быть "части салона пассажирского самолета или его корпуса".

К аналогичным выводам пришли специалисты, изучившие останки с использованием томографа. "Исследование с помощью томографа не выявило четко контрастных металлических инородных тел. Единственные чужеродные элементы, выявленные с помощью томографа, это заколки для волос или разорванные четки", — сообщает TVN24.

По данным телеканала, итоги обследования останков каждый раз завершались заключением: "Такие травмы являются последствием воздействия значительной энергии твердых инструментов… Встречаются у жертв дорожно-транспортных происшествий, авиакатастроф".

Эва Копач. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Подчеркивается, что у жертв авиакатастрофы не были обнаружены травмы, которые могут возникнуть в результате взрыва. "Исследования не показали изменений, которые могли бы возникнуть иначе, чем характерным для аварии образом. Не было обнаружено травм или следов, указывающих на действие ударной волны или термическое воздействие", — цитирует TVN24 заключение экспертов. Кроме того, подчеркивается, что при изучении волос погибших не были обнаружены свидетельства воздействия высоких температур.

Реакция на расследование TVN24 последовала со стороны польских парламентариев. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" потребовала от премьер-министра страны Беаты Шидло распустить комиссию по расследованию авиакатастрофы.

"Эта комиссия — это одна афера, большой парад людей, которые не имеют никаких полномочий, чтобы расследовать авиационные происшествия, один большой парад обмана и дилетантства", — заявил депутат сейма от "Гражданской платформы" Марчин Кервиньский.

"Эта комиссия не должна дальше работать, а лица, которые отвечают за такую позорную ложь, должны отвечать перед прокурором", — добавил он.

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Глава польской комиссии по расследованию смоленской катастрофы покинул пост

Другой депутат партии, бывший замминистра обороны Чеслав Мрочек заявил, что за подобную деятельность комиссии должен быть уволен министр обороны Антони Мачеревич, созвавший комиссию. "Эта комиссия не должна работать, а Антони Мачеревич не должен быть министром обороны", — сказал он.

Комиссия по расследованию катастрофы, впрочем, тоже выступила с заявлением в связи с публикацией телеканала, в которой назвала утверждения журналистов ложными. "Представленный TVN материал вводит в заблуждение общественное мнение и не отражает результатов экспертизы Военно-технической академии", — утверждается в заявлении.

Основная версия – Столкновение с деревом

В четверг же с опровержениями новых заявлений польской стороны в интервью РИА Новости выступил председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов. Он поддержал выводы телеканала TVN24 о том, что взрыва на борту польского самолета не было.

Вид замка и реки Висла в Старом городе Варшавы, Польша. Архивное фото
© Fotolia / Vesta48
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"Как следует из … окончательного отчета, в ходе работы технической комиссии были проанализированы результаты баллистической и взрывотехнической экспертиз, представленных в комиссию Следственным комитетом России. Никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ выявлено не было", — заявил Морозов.

При катастрофе в Смоленске, подчеркнул он, ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждают версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе до столкновения с препятствием.

Основная причина катастрофы, напомнил Морозов, — столкновение самолета с деревом, которое повлекло его разрушение.

"Поскольку фрагменты крыла самолета были обнаружены в березе, а фрагменты березы — в крыле, а также на основании комплексного анализа всей имеющейся информации, включая факт неуправляемого переворота воздушного судна "на спину" после столкновения с березой, комиссия МАК пришла к однозначному выводу, что именно это столкновение привело к началу разрушения воздушного судна. Никаких сомнений в этом нет", — отметил председатель комиссии.

"Исчезнувшие" секунды

Польская сторона в сентябре 2016 года выступила с "сенсационным" заявлением о том, что с записи на параметрических бортовых самописцах (на Ту-154 их было два — штатный и эксплуатационный польский) якобы пропали последние секунды.

Ярослав Качиньский почтил память погибших в 2010 году в результате катастрофы правительственного самолета Ту-154
© REUTERS / Kacper Pempel
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Расшифровка второго самописца проходила в Польше. "Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы). Возможно, именно это и является источником информации о неких "исчезнувших" трех секундах", — рассказал Морозов.

Что касается штатного защищенного параметрического самописца, продолжил председатель комиссии, то в отчете МАК приведена полная расшифровка записи.

"Никакие пять секунд из данной записи никуда "не исчезали". Со всей записью, в том числе и с якобы исчезнувшими секундами, можно ознакомиться и сегодня, посмотрев отчет на сайте МАК — как на русском, так и на английском языках. При этом пять секунд — это как раз примерно то время, которое прошло от момента столкновения самолета с деревом, приведшего к началу его интенсивного разрушения, до прекращения записи", — подчеркнул председатель комиссии.

Вины диспетчеров нет

В апреле текущего года польская комиссия вновь возложила вину за произошедшее на российскую сторону: по мнению экспертов, авиадиспетчеры аэропорта ввели пилотов самолета Качиньского в заблуждение, сообщив неверное расстояние до взлетно-посадочной полосы.

Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском, архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение: у катастрофы с самолетом Леха Качиньского есть "обратная сторона"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не представляет возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего.

Польский экипаж, как рассказал Морозов, был проинформирован о несоответствии метеоусловий на смоленском аэродроме для посадки.

"После запроса экипажа воздушного судна на пробный заход снижение было разрешено только до безопасной высоты 100 метров, которая соответствует метеоминимуму аэродрома. Важно подчеркнуть, разрешение на производство посадки группой руководства полетами не выдавалось", — продолжил он.

Однако, по словам Морозова, экипаж продолжил снижение ниже установленной высоты 100 метров без уведомления группы руководства полетами.

Премьер-министр Польши Беата Шидло. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Премьера Польши просят объяснить, почему был удален отчет о крушении Ту-154

"В соответствии с АИП России (сборниками аэронавигационной информации — ред.), по правилам которого должен был проходить данный международный нерегулярный рейс по перевозке пассажиров, командиры иностранных воздушных судов принимают самостоятельное решение о возможности посадки с возложением на себя полной ответственности за принятое решение. Данное положение согласуется с общепринятой мировой практикой", — добавил председатель комиссии.

Россия не перепутала останки

<>Одновременно с опровержениями заявлений польской прокуратуры выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Прокуратура Польши выдвинула в адрес РФ обвинения в том, что при транспортировке тел жертв авиакатастрофы останки погибших были перемешаны.

Место захоронения президента Польши и его супруги - Леха и Марии Качиньских - в замке Вавель. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В гробу Леха Качиньского нашли фрагменты тел еще двух человек

Захарова назвала эти обвинения "абсолютно беспочвенными".

"Останки жертв смоленской катастрофы находились на территории России лишь с 10 по 12 апреля 2010 года, и вопрос полноценных исследований российскими специалистами просто в принципе не рассматривался… Польская сторона сама попросила выдать останки как можно скорее и всячески торопила в этом вопросе российскую сторону", — заявила Захарова.

Она напомнила также, что идентификация тел производилась непосредственно польскими представителями и родственниками жертв, а в случаях, когда идентификация останков была невозможной, они передавались польской стороне под номерами.

"Не менее важно и то, что в гробы тела укладывались также в присутствии представителей Польши", — напомнила Захарова.

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл на допрос по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ
© AFP 2017 / PAP/ Bartlomiej Zborowski
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В подтверждение слов Захаровой МИД РФ выложил на свои страницы в соцсетях протокол "О некоторых вопросах опознания тел погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154 борт № 101 от 10 апреля 2010 г.", подписанный представителями РФ и Польши. В нем было указано, что "в ходе проведения следственных действий по опознанию тел польской стороной не было высказано претензий и заявлений к российской стороне относительно проведенных мероприятий и их результатов".

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