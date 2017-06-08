Трамп считает, что виновные за утечку в СМИ должны понести наказание

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп считает, что виновные за утечку информации в СМИ должны понести наказание, сообщила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Очевидно, что президент всерьёз рассматривает любые утечки. Мы ожидаем, что любой, кто будет пойман в этой связи, особенно, если это будет угрожать национальной безопасности, должен быть подведён под расследование, и если будет подтверждена вина, то они должны быть наказаны в полной мере", — сказала она.