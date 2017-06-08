Египет призвал расследовать информацию о выплате Катаром выкупа террористам

ООН, 8 июн — РИА Новости. Египет заявил о необходимости проведения расследования возможной выплаты Катаром выкупа за членов королевской семьи террористам, сообщает агентство Рейтер.

"Это нарушение резолюций Совета безопасности ООН, если будет доказано, определенно будет иметь негативные последствия для усилий по борьбе с терроризмом", — цитирует агентство представителя миссии Египта при ООН Ихаба Мустафа Мустафа на заседании СБ в четверг.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Катар заплатил за выкуп похищенных в Ираке членов королевской семьи до 1 миллиарда долларов. Как сообщают командиры вооруженных группировок и представители правительства в регионе, Доха заплатила за освобождение 26 катарских членов королевской семьи на юге Ирака и "50 боевиков, захваченных джихадистами в Сирии". Сообщается, что Катар передал деньги связанной с "Аль-Каидой" группировке, воюющей в Сирии, и службам безопасности Ирана.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.