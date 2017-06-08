Трамп заявил, что находится "в осаде", но победит

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что находится "в осаде", но одержит победу над политическими противниками.

"Мы в осаде", — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне. В числе своих соперников он назвал "укоренившиеся интересы в Вашингтоне".

"Мы выйдем (из осады — ред.) в большем числе, лучше и сильнее, чем когда-либо", — заверил Трамп.

"Мы знаем, как сражаться, и никогда не сдадимся", — добавил президент США.

Речь Трампа совпала с показаниями в конгрессе директора ФБР Джеймса Коми, которого Трамп уволил в мае.