Коми заявил, что его поразило приглашение Трампа на ужин наедине

Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017

Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что его поразило приглашение президента США Дональда Трампа на ужин наедине.

Ранее Коми сообщил, что ужинал с Трампом 27 января, и тот попросил его о "лояльности".

Один из сенаторов спросил Коми на слушаниях в комитете по разведке, был ли тот поражен, что ужин оказался лишь для двоих.

"Да. Я думал, что будут и другие (приглашенные — ред.) — я не мог представить, чтобы он (Трамп — ред.) мог устроить со мной ужин один на один", — сказал Коми.

Он сообщил, что Трамп позвонил ему и предложил поужинать. "Мне пришлось отказаться от свидания с моей женой, я должен был с ней пойти на ужин", — сказал Коми. Сенатор Ангус Кинг на это иронически заметил, что Коми представил жене неплохое оправдание для отмены свидания. "Но, задним числом, я бы предпочел проводить время с женой", — отшутился Коми.

Ранее Коми неоднократно заявлял, что чувствовал себя неудобно в присутствии Трампа, был "ошарашен" предложениями президента о лояльности и чувствовал себя "отвратительно", когда Трамп обнял его на людях. Коми также давал понять через СМИ, что опасался оставаться наедине с Трампом, поскольку его ставили в тупик расспросы и предположения Трампа по проводимым ФБР расследованиям.