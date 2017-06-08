Россия вправе взыскать с Литвы 72 миллиарда долларов, заявил посол

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Посол России в Вильнюсе Александр Удальцов назвал абсурдными разговоры прибалтийских политиков о "компенсациях за оккупацию" со стороны Москвы и указал на возможность выдвижения встречных требований. Об этом он заявил в интервью газете "Литовский курьер".

Дипломат подчеркнул, что к моменту вхождения в состав Советского Союза Литва являлась аграрной страной и занимала одно из последних мест по качеству жизни в Европе. При этом уровень производства промышленной продукции был в три раза ниже среднего по СССР.

Масштабная индустриализация страны началась только после окончания Великой Отечественной войны. По словам Удальцова, в 1940-1990-е годы из союзного бюджета в экономику республики было инвестировано порядка 65 миллиардов долларов.

"Таким образом, возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации Россией ущерба, якобы причиненного ЛР, неправомерна и даже абсурдна", — отметил посол. При этом он указал, что Россия, будучи некогда крупнейшим донором союзного бюджета, вправе потребовать от Литвы возмещения расходов, в частности за льготные поставки минерального сырья и энергоресурсов из РСФСР на сумму более 72 миллиардов долларов.

Прибалтийские политики неоднократно высказывались на тему "советской оккупации". Так, летом 2016 года министры юстиции Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Москвы "компенсировать ущерб от жестоких преступлений" и выступить с осуждением внешнеполитического курса СССР начала 40-х.