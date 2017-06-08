Партия Макрона может получить абсолютное большинство голосов, показал опрос

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" может победить на июньских парламентских выборах, завоевав абсолютное большинство мест в Национальном собрании, свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса компании OpinionWay.

Опрос показал, что движение Макрона наберет 30% голосов в первом туре (на один процентный пункт больше, чем неделю назад), правоцентристы из партии "Республиканцы" — 21% (20% неделю назад), партия "Национальный фронт" — 18%.

По данным опроса, движение Макрона проведет в парламент от 370 до 400 депутатов (всего в палате 577 кресел), тогда как для абсолютного большинства необходимо завоевать 289 мест. "Республиканцы" могут получить от 120 до 150 мест, а "Нацфронт" — от восьми до 18. Социалисты, имеющие большинство в парламенте текущего созыва, — от 15 до 25.

Опрос проводился в интернете с 6 по 8 июня, в нем приняли участие 3080 человек старше 18 лет.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура 11 и 18 июня.