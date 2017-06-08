Коми заявил, что "вмешательство России" в выборы в США может повториться

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что имевшие место, по его утверждению, случаи "вмешательства России" в выборы в США могут повториться.

"Они могут вернуться", — заявил он на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

По его мнению, американцам следует всерьез воспринимать "вмешательство РФ" в выборы, поскольку, по его словам, "иностранное правительство вторглось в наш избирательный процесс и оказало влияние на то, что мы должны думать и как нам голосовать".

При этом Коми подчеркнул, что данный вопрос касается всей страны, а не только демократов или республиканцев.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.