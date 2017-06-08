Мэр Брюсселя подаст в отставку из-за необъявленной прибавки к зарплате

БРЮССЕЛЬ, 8 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Бургомистр центральной коммуны Брюсселя Иван Мейор в четверг подаст в отставку из-за скандала, разразившегося в связи с необъявленной ранее прибавкой к зарплате в размере около 1,5 тысячи евро в месяц за управление благотворительным фондом, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Скандал вокруг благотворительной некоммерческой организации Samusocial, оказывающей помощь бездомным и беженцам, разразился еще весной 2017 года, поводом для него стала необъявленная ранее зарплата одной из руководительниц фонда.

Бургомистр Брюсселя оказался в центре скандала 2 июня, когда СМИ опубликовали суммы, которые руководители фонда получили в 2015 и 2016 году. Оказалось, что Мейор заработал в 2015 году 18,9 тысячи евро, а в 2016 году — 16,8 тысячи евро до вычета налогов в качестве администратора Samusocial, созданной еще в 1999 при его участии.

Таким образом, как отмечает RTBF, если считать должность администратора фонда чиновничьей, то доход Мейора от выполнения общественных обязанностей превысил установленную законом планку в 150% от ставки муниципального депутата.

Скандал стал быстро набирать обороты, ряд муниципальных депутатов потребовали провести расследование, а Руди Вервоорт — председатель правительства Брюссельского региона, в который входит коммуна Брюссель — в четверг напрямую поставил вопрос об отставке Мейора.

В результате, как сообщили представители бургомистра, в четверг он намерен официально объявить о своей отставке на встрече с коллегами. Это решение уже приветствовал однопартиец Мейора, лидер социалистической партии Бельгии, экс-премьер Элио Ди Рупо. "Я принял во внимание решение Ивана Мейора уйти с поста в Брюсселе. Это было необходимое решение", — написал Ди Рупо в Twitter.

Как отмечает издание Libre Belgique, валлонские социалисты боятся скомпрометировать себя за 16 месяцев до муниципальных выборов, тогда как фламандские депутаты коммунального совета требуют отставки бургомистра, грозя в противном случае выйти из коалиции с социалистами.

Газета также обращает внимание на то, что Мейор, занявший пост бургомистра в декабре 2013 года, — спорная личность, которая не добавляет популярности его политическому лагерю. В частности, он лишился поддержки предпринимателей после превращения центра столицы в пешеходную зону. Мэра критиковали и после национальной манифестации в ноябре 2014 года, когда он, по мнению недовольных, не решился усилить полицейский контингент во время столкновений правоохранителей с погромщиками.

Кроме того, ряд критиков ставит под вопрос легитимность Мейора. Дело в том, что он стал бургомистрам не по итогам муниципальных выборов, прошедших в октябре 2012 года, а в результате голосования коммунальных депутатов после отставки его предшественника Фредди Тилеманса. Тогда он получил 29 из 49 голосов, тогда как на муниципальных выборах в 2012 году занял лишь пятое место.