Коми заявил, что не знает, препятствовал ли Трамп правосудию

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что не знает, препятствовал ли президент США Дональд Трамп правосудию.

Коми спросили на слушаниях в сенате, считает ли он, что разговоры Трампа с ним соответствуют определению воспрепятствования правосудию.

"Я не знаю. С этим должен разобраться спецпрокурор", — ответил Коми.

Коми обвинял Трампа в том, что тот якобы просил его "избавиться" от расследования в отношении экс-советника президента Майкла Флинна. Оппозиция в лице демократов на этом основании призвала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Он также отказался сказать, верит ли он в предполагаемый "сговор штаба Трампа с Россией", который является предметом расследования ФБР.

Трамп уволил Коми в мае, заявив, что тот не способен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.