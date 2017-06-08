СМИ рассказали, почему одного из лондонских террористов впустили в Британию

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Британские власти не стали задерживать одного из будущих исполнителей терактов в Лондоне Юссефа Загбу, так как информация о нем от итальянских коллег не указывала на его причастность к терроризму, пишет издание Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, данные, указанные Римом в базе Шенгенской информационной системы, свидетельствовали лишь о криминальной активности Загбы. Лондон посчитал их недостаточными для отказа во въезде.

Итальянские чиновники утверждают, что поместили информацию о Загбе сразу в две базы данных, доступные европейским спецслужбам. Какие именно данные были переданы, не уточняется.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что 22-летний Юссеф Загба был помещен в международный список подозреваемых в причастности к террористическим группировкам властями Италии. Уже после этого ему удалось дважды пересечь границу Великобритании. В марте 2016 года Загба подвергался задержанию в аэропорту Болоньи при попытке сесть на самолет в Турцию, чтобы добраться до Сирии, после чего ему были предъявлены, а затем сняты обвинения в причастности к международному терроризму. Впоследствии итальянские власти сообщили Марокко и Великобритании, что молодой человек представляет опасность как радикальный исламист.

В минувшую субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.