Прокуратура Венесуэлы заявила, что на протестах погибло 67 человек

Сотрудники полиции во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фоо

Сотрудники полиции во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фоо

МЕХИКО, 8 июн – РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы поставила под сомнение число погибших в ходе протестов, озвученное министром связи и информации Эрнесто Вильегасом, и утверждает, что погибли 67 человек.

Ранее Вильегас сообщил, что число погибших уже достигло 80 человек.

"Прокуратура затребовала у министра связи и информации Эрнесто Вильегаса данные, которыми оперирует его ведомство относительно цифры погибших в манифестациях с апреля 2017 года", — говорится в официальном сообщении ведомства со ссылкой на главу департамента судопроизводства Саира Мундарая.

По данным прокуратуры, общее число погибших пока не превышает 67 человек, а раненых – чуть более 1,3 тысячи. Также ведется следствие по 377 случаем причинения урона государственной и частной собственности.

Мундарай сообщил, что в ближайшее время перед судом предстанут шесть офицеров полиции, которых подозревают в ограблении манифестантов.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.