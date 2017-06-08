В ООН назвали численность боевиков ИГ*

ООН, 8 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Численность террористической группировки ИГ* ("Исламское государство", запрещено в РФ) составляет до 20 тысяч человек. Об этом говорится в пятом докладе генсека ООН об угрозе миру и безопасности, создаваемой этой группировкой, который был представлен на заседании СБ ООН в четверг.

"Численность бойцов ИГИЛ* за прошедшие 16 месяцев значительно сократилась и в настоящее время составляет от 12 000 до 20 000 человек. Одновременно замедлился приток в Ирак и Сирию иностранных боевиков-террористов из целого ряда районов. Однако теперь серьезную угрозу международной безопасности создают возвращение боевиков в свои страны и их перемещение из зоны конфликта в другие регионы", — говорится в обнародованном документе.

В ООН отмечают, что с января 2016 года ИГИЛ* в Сирии и Ираке находится под постоянным военным давлением и потерпело ряд неудач. Однако группа продолжает оказывать сопротивление в иракском Мосуле и по-прежнему удерживает сирийский город Ракка.

Также генсек ООН отметил активное использование террористами интернета и социальных сетей для распространения материалов для потенциальных иностранных боевиков-террористов и установления прямых контактов с пользователями соцсетей в целях их привлечения в свои ряды.

Группировка также "прицельно ищет людей с определенными навыками и ведет пропаганду среди различных языковых групп, используя иностранных боевиков-террористов — главным образом тех, которые базируются в Сирии и Ираке, — для установления контактов с лицами в странах их происхождения на их родном языке". Отслеживание таких контактов затрудняется, так как пособники ИГ* пользуются сервисами с функцией шифрования данных.

"В последние 16 месяцев масштабы пропаганды сократились, а ее главная идея изменилась: если раньше это была идея "строительства государства", то теперь упор делается на демонстрации военных успехов", — говорится в докладе.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации