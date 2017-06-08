Коми: Трамп выражал надежду на продолжение расследования о вмешательстве РФ

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп выражал надежду на продолжение расследования по РФ и отметил, что "не связан" с Москвой.

Один из сенаторов задал Коми вопрос о том, что говорил ему Трамп о расследовании по РФ. "Я перефразирую, но президент сказал: "все хорошо, продолжай расследование по РФ, я надеюсь, что все станет известно, я не связан с Россией, было бы хорошо, чтобы люди узнали, что это неправда". Верно?", — спросил один из сенаторов экс-главу ФБР.

Коми на это ответил: "Да".

Коми подтвердил, что Трамп хотел бы знать, если кто-то из его окружения "сделал что-то неправильно".

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.