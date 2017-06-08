Медведчук: курс Киева на вступление в НАТО неприемлем для жителей Донбасса

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Курс украинских властей на вступление в НАТО абсолютно неприемлем для жителей Донбасса, это может послужить причиной эскалации конфликта, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Верховная рада Украины в четверг приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

"Курс на вступление в НАТО абсолютно неприемлем для жителей Донбасса… Евроатлантическая интеграция ― это не цивилизационный выбор Украины, как нас пытаются убедить, а путь, который ведет страну к окончательной потере суверенитета", — написал Медведчук в четверг в своем блоге на сайте движения.

Политик убежден, что такое решение украинских властей станет не только камнем преткновения на пути к восстановлению территориальной целостности страны, но и причиной эскалации конфликта в Донбассе. По его словам, указанный документ противоречит закрепленному почти 27 лет назад в декларации о государственном суверенитете Украины намерении "стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита президента Петра Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.