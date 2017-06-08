Кремль пообещал меры в ответ на расширение НАТО к границам России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Кремле озабочены процессом расширения НАТО и принимают все меры, чтобы восстановить баланс сил в регионе. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о реакции Москвы на решение Рады законодательно закрепить курс Украины на вступление в альянс.
На вопрос о шансах Украины попасть в НАТО, пресс-секретарь президента отметил, что "не нам принимать подобные решения".
"Но, по сути, это страна, где продолжается гражданская война, в остальном решение принимается в Брюсселе и также в тех столицах, откуда осуществляется общее руководство процессом", — заключил он.
НАТО в приоритете у Киева
В четверг Рада приняла закон, который предусматривает официальное закрепление членства страны в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики. Документ поддержали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь проект должен подписать президент Петр Порошенко.
В действующем законодательстве подобная формулировка также есть, но она предполагает расширение связей с альянсом для "достижения критериев, необходимых для членства в этой организации".
Если документ примут, он коснется и закона "Об основах национальной безопасности". В число приоритетов войдет интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство (для получения членства в Евросоюзе) и в евроатлантическое пространство (чтобы войти в НАТО).
Бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в организацию Украине потребуется достигнуть определенных критериев, на что уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. При этом альянс не принимает страны, у которых есть внутренние конфликты или территориальные споры.
"Оппозиционный блок" против блоков
Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Александр Вилкул заявил, что выступает против вступления Украины в военно-политические блоки и считает необходимым закрепить внеблоковый статус страны.
Депутат добавил, что "Оппозиционный блок" будет голосовать против законопроектов, направленных на членство страны в любых военно-политических союзах.
"Мы против вступления Украины в любые военно-политические союзы. Притом, что нас в них еще и не берут. И любые заявления о вступлении и членстве являются не более чем политическими", — считает он.
Один из лидеров партии Юрий Бойко заявил, что вместо голосования по идеологическим вопросам, Раде необходимо сосредоточиться на принятии законов, которые позволят стабилизировать экономическую ситуацию в стране и улучшить качество жизни населения.
"Постоянно должны быть конфликты"
Голосование в Раде считает попыткой отвлечь граждан от существующих проблем и украинский политик Владимир Олейник.
По его мнению, члены Североатлантического альянса не намерены принимать в свои ряды Украину.
"Все основные страны НАТО говорят: "ребята, не надо заниматься ерундой". Ни в каком НАТО в ближайшее время Украины нет и не будет, и не будет членства в Евросоюзе. Да, ассоциация есть, но членства не будет", – подчеркнул политик.