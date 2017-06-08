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В мире

Кремль пообещал меры в ответ на расширение НАТО к границам России

18:2808.06.2017
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© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine/ Дмитрий УдовицкийВоеннослужащие ВСУ во время учений. Архивное фотоВоеннослужащие ВСУ во время учений. Архивное фото
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine/ Дмитрий Удовицкий

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Кремле озабочены процессом расширения НАТО и принимают все меры, чтобы восстановить баланс сил в регионе. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о реакции Москвы на решение Рады законодательно закрепить курс Украины на вступление в альянс.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Мы считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защите собственных интересов и собственной безопасности", — сказал Песков.

На вопрос о шансах Украины попасть в НАТО, пресс-секретарь президента отметил, что "не нам принимать подобные решения".

"Но, по сути, это страна, где продолжается гражданская война, в остальном решение принимается в Брюсселе и также в тех столицах, откуда осуществляется общее руководство процессом", — заключил он.

НАТО в приоритете у Киева

В четверг Рада приняла закон, который предусматривает официальное закрепление членства страны в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики. Документ поддержали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь проект должен подписать президент Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в аэропорту Львова
© AP Photo / Mikhail Palinchak, Pool
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В документе говорится о необходимости внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики". Депутаты предлагают закрепить пункт о том, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

В действующем законодательстве подобная формулировка также есть, но она предполагает расширение связей с альянсом для "достижения критериев, необходимых для членства в этой организации".

Если документ примут, он коснется и закона "Об основах национальной безопасности". В число приоритетов войдет интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство (для получения членства в Евросоюзе) и в евроатлантическое пространство (чтобы войти в НАТО).

Коробки с подписями украинцев в поддержку проведения референдума о вступлении Украины в НАТО
© РИА Новости / Максим Блинов
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В конце 2014 года украинский парламент внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: к 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с армиями стран альянса.

Бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в организацию Украине потребуется достигнуть определенных критериев, на что уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. При этом альянс не принимает страны, у которых есть внутренние конфликты или территориальные споры.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
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История расширения НАТО

"Оппозиционный блок" против блоков

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Александр Вилкул заявил, что выступает против вступления Украины в военно-политические блоки и считает необходимым закрепить внеблоковый статус страны.

Флаги стран НАТО в Польше
© РИА Новости / Стрингер
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"Единственно эффективная модель для Украины, которая стоит на смычке миров и цивилизаций, — вечный нейтралитет, закрепленный в конституции. Так сделали Австрия и Швейцария. Любой другой путь – это вечное противостояние и вечная модель буферной зоны", — цитирует слова Вилкула пресс-служба партии.

Депутат добавил, что "Оппозиционный блок" будет голосовать против законопроектов, направленных на членство страны в любых военно-политических союзах.

"Мы против вступления Украины в любые военно-политические союзы. Притом, что нас в них еще и не берут. И любые заявления о вступлении и членстве являются не более чем политическими", — считает он.

Один из лидеров партии Юрий Бойко заявил, что вместо голосования по идеологическим вопросам, Раде необходимо сосредоточиться на принятии законов, которые позволят стабилизировать экономическую ситуацию в стране и улучшить качество жизни населения.

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Сегодня мы стали свидетелями очередного голосования за идеологические вещи, которые, мы уверены, в прикладом плане не будут иметь никаких последствий: никто нас в НАТО не примет, никто не будет даже рассматривать нашу заявку, потому что, по уставу НАТО, когда в стране военный конфликт, в НАТО никто не принимает. Поэтому сегодня была очередная попытка отвлечь внимание общества от важных проблем", — сказал Бойко журналистам.

"Постоянно должны быть конфликты"

Голосование в Раде считает попыткой отвлечь граждан от существующих проблем и украинский политик Владимир Олейник.

В центре Киева во время празднования Дня города
© РИА Новости / Стрингер
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Необитаемая Украина завтрашнего дня
"Ведь сущность этой власти состоит в том, что она – "от лукавого", "бал правит сатана". Ее суть в том, чтобы не объединять, а разъединять. Приняли эти поправки, и сразу в обществе дискуссии – одни "за", другие "против". Что угодно, чтобы люди не спрашивали: а что это за власть, а почему мы так живем, где обещанные изменения? То есть постоянно должны быть конфликты – большие, маленькие… Поэтому нечего сказать – вносят изменения в те вещи, которые нельзя реализовать. Особенно с учетом того, что получили четкий сигнал – не надо заниматься пустой болтовней", – сказал Олейник в эфире радио Sputnik.

По его мнению, члены Североатлантического альянса не намерены принимать в свои ряды Украину.

"Все основные страны НАТО говорят: "ребята, не надо заниматься ерундой". Ни в каком НАТО в ближайшее время Украины нет и не будет, и не будет членства в Евросоюзе. Да, ассоциация есть, но членства не будет", – подчеркнул политик.

К службе готовы
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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