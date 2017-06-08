Юнкер пригрозил Чехии санкциями из-за отказа принимать беженцев

БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду, что власти Чехии пересмотрят свою позицию и согласятся принять беженцев по квотам ЕС, иначе ЕК угрожает стране санкциями.

Ранее правительство Чехии заявило, что не изменит свое решение больше не принимать мигрантов, несмотря на угрозу штрафа со стороны Евросоюза. Согласно решениям Совета ЕС, принятым несмотря на возражения ряда стран, члены Евросоюза должны принять у себя 160 тысяч беженцев, оказавшихся на территории Греции и Италии. Чехия из отведенной ей квоты в 1,6 тысячи человек приняла лишь 12 человек и отказалась от приема следующих.

Выступая в Праге по случаю вручения золотой памятной медали Карлова университета, Юнкер заявил, что огорчен решениями Чехии по миграционному вопросу.

"Те, кто хочет воспользоваться солидарностью, в том числе в форме европейского Фонда сотрудничества (European cohesion fund), должны быть готовы проявить солидарность", — сказал председатель Еврокомиссии.

Он отметил, что чехи, по его мнению, очень европейская нация, и "должна оставаться европейской и в вопросах миграции".

"Я искренне надеюсь, что, как и во многих других случаях, европейские соображения и ценности возобладают, и чешское правительство пересмотрит свой курс, чтобы нам не нужно было применять законные процедуры по предотвращению нарушений, что мы сделаем, если ничего не изменится", — сказал Юнкер.

На следующей неделе Еврокомиссия представит очередной доклад о выполнении странами-членами Евросоюза программы перемещения беженцев, оказавшихся в Италии и Греции. В этой связи еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что ЕК намерена запустить процедуру санкций против стран, нарушивших договоренности. Речь идет, прежде всего, о Польше и Венгрии, не принявших у себя ни одного беженца.

Процедура предотвращения нарушения проходит в несколько этапов. Если комиссия считает, что страна-член нарушает нормы Евросоюза, она официальным письмом уведомляет страну о своих претензиях.

Если страна-член ЕС не дает удовлетворительного ответа, комиссия выносит мотивированное заключение по данному вопросу. Затем, если государство не приведет свою политику в соответствии с этим заключением в пределах установленного ЕК срока, последняя может обратиться в Суд ЕС.