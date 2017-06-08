Премьер Армении приказал разобраться с "небритыми таксистами в тапочках"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава правительства Армении Карен Карапетян поручил министерству транспорта заняться внешним видом таксистов, работающих в международных аэропортах, сообщает Sputnik-Армения.

По его мнению, неопрятная внешность водителей производит негативное впечатление на гостей страны. "Недопустимо, чтобы первое знакомство туристов с Арменией начиналось с таких людей. Небритых, в тапках, с сигаретой во рту водителей такси быть не должно", — считает премьер.

Карапетян дал задание главе министерства Владимиру Гаспаряну разобраться с ситуацией и разъяснить таксистам его позицию. Тот, в свою очередь, заверил, что подчиненное ему ведомство давно сотрудничает с транспортными компаниями и "определенные работы в этом направлении уже ведутся".