Коалиция США нанесла за сутки 38 ударов по ИГ* в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* нанесла в среду 38 ударов по позициям и силам боевиков в Сирии и Ираке, уничтожив более двух десятков боевых позиций террористов, в том числе близ Ракки, сообщила пресс-служба Пентагона в четверг.

По данным объединенных сил проводимой коалицией операции, в районе Ракки было нанесено 22 удара по 16 тактическим единицам ИГ, уничтожены 12 боевых позиций группировки, три автомобиля, два склада, экскаватор, схрон с оружием и учебный лагерь ИГ.

В ходе трех ударов, нанесенных близ Абу Камала, были разбиты два принадлежащих ИГ погрузчика, два экскаватора, два бензовоза и автомобиль. Два удара близ Дейр-эз-Зора были нанесены по тактическим подразделениям ИГ, коалиция также нанесла удар по позициям боевиков близ Аль-Маядина, а также два удара близ города Табка (Эс-Саура), где были уничтожены четыре автомобиля и склад с матобеспечением.

По данным Пентагона, восемь ударов по позициям ИГ были нанесены в Ираке, в том числе близ Мосула, где были уничтожены 15 боевых позиций группировки, три станковых пулемета, два начиненных взрывчаткой автомобиля и снайперская позиция. В результате ударов были также повреждены узел управления и связи и боевые позиции террористов. Удары были также нанесены в районе Байджи, Киркука и Эль-Кайма.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России) и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.