Большая палата ЕСПЧ приняла к дело Берлускони против Италии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Большая палата Страсбургского суда приняла в рассмотрение дело бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони против Италии, говорится в сообщении ЕСПЧ, поступившем в РИА Новости.

"Большая палата приняла дело Берлускони против Италии ", — отмечается в документе.

В апреле этого года суд сообщил, что "палата Европейского суда по правам человека, в которую направлен запрос Берлускони против Италии (жалоба №58428/13), объявила о своем намерении передать (дело) в Большую палату (статья 30 Европейской конвенции о защите прав человека и статья 72 регламента суда)".

Берлускони подал в суд на Италию из-за прекращения его мандата сенатора 27 ноября 2013 года Национальным сенатом в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Берлускони считает, что в его отношении были нарушены статья 7 (наказание исключительно на основании закона) европейской Конвенции по правам человека, статья 3 протокола №1 (право на свободные выборы) к Конвенции, а также статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты). Жалоба была подана в Европейский суд по правам человека 10 сентября 2013 года. Пятого июля 2016 года заявление было коммуницировано итальянским правительством.

Комментируя ранее РИА Новости дело, главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев отметил, что это "резонансное дело для Страсбурга и в масштабах всей Европы". Он пояснил, что в данном случае "причиной (передачи дела) является личность заявителя и желание палаты с одной стороны подстраховаться более широким составом, а с другой стороны, не дать затянуть это дело на годы, при неизбежном обжаловании будущего постановления (малой) палаты".