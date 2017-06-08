Коми заявил, что ФБР стало известно о "российских кибератаках" в 2015 году

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. ФБР стало известно о якобы планировавшихся Россией кибератаках летом 2015 года, заявил экс-директор Бюро Джеймс Коми на слушаниях в сенате.

По его словам, "были масштабные попытки (по кибератакам со стороны РФ), целью которых были правительственные учреждения и неправительственные организации".

"Это были сотни, могли быть более тысячи, но по меньшей мере сотни организаций, которые стали целью (РФ)", — сказал он.

В то же время Коми отметил, что уверен, что ни один голос американских избирателей не был изменен в результате "вмешательства" РФ.

Трамп уволил Коми в мае, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.