Генпрокуратура Германии сообщила об аресте предполагаемого члена ИГ*

БЕРЛИН, 8 июн – РИА Новости, Маргарита Костив. Предполагаемый член террористической группировки "Исламское государство*" (ИГ, запрещена в РФ) арестован в Германии, заявила в четверг генеральная прокуратура.

В заявлении ведомства говорится, что 23-летний гражданин Сирии Мохаммад Г. был задержан в среду в Оствестфалене, полиция также провела обыск в его квартире. В четверг следственный судья вынес постановление об аресте задержанного, он был помещен в следственный изолятор.

В сообщении прокуратуры отмечается, что сириец прибыл в Германию в 2015 году, где выполнял функции связующего звена между возможными террористами ИГ* и "новостным агентством" террористов Amaq. Кроме того, обвиняемый пропагандировал деятельность ИГ* в интернете.

* Террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации