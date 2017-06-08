Коми заявил, что Трамп не просил его закрыть расследование по России

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп не просил его закрыть расследование о предполагаемом "вмешательстве" России в выборы США.

"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос сенатора, просил ли Трамп его закрыть расследование.

Новая администрация хотела его дискредитировать, уверен экс-глава ФБР. Коми также признал, что был "смущен, когда услышал по ТВ от президента, что он уволил меня из-за российского расследования".

Восьмого июня Коми выступает на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Накануне на сайте комитета был опубликован текст его вступительной речи.

Коми рассказал, что Трамп заявил ему о том, что "не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России". При этом, по словам Коми, Трамп охарактеризовал расследование в отношении России как "облако", которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны.

Как отметил экс-глава ФБР, Трамп сказал ему: "Я хочу лояльности, мне нужна лояльность". Президент несколько раз спрашивал Коми, нравится ли ему его работа, и напоминал, что многие хотят занять его место.

Трамп уволил Коми в мае, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. После этого Коми обвинил президента через СМИ в призывах прекратить расследование в адрес экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.