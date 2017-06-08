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В мире

RT рассказал, как иракские военные расстреливают подозреваемых

17:1708.06.2017
(обновлено: 17:21 08.06.2017)
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовПерейти в фотобанкРазрушенные здания в Мосуле. Архивное фотоРазрушенные здания в Мосуле. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Солдаты иракской армии не только подвергают издевательствам и пыткам жителей освобожденных от ИГ* территорий, но и убивают тех, кто, по их мнению, могут быть причастны к деятельности джихадистов, сообщает RT.

Телеканал опубликовал запись, на которой видно, как военнослужащие элитной Дивизии быстрого реагирования избивают и мучают подозреваемого, после чего расстреливают его.

Видео и фото были предоставлены телеканалу фотографом Али Аркади, который долгое время работал на линии фронта, освещая операцию по освобождению Мосула. В своем первом материале Аркади рассказывал о героическом сражении иракских военных с ИГ* и восхищался ими. Через некоторое время солдаты прониклись к нему доверием и разрешили ему присутствовать на допросах.

Разрушенные здания в Мосуле. Март 2017 года
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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RT показал, как иракские военные пытают жителей Мосула
"Мы каждый день работали вместе, спали под одной крышей. Я проводил с ними больше времени, чем с моей семьей. Я считал их героями. Нужно быть очень храбрыми, чтобы каждый день сражаться на передовой. Но потом я увидел обратную сторону: пытки, изнасилования, убийства. Сначала они не хотели, чтобы я это снимал, но потом дали разрешение", — рассказал Али Аркади.

С каждым днем, который фотограф проводил с военнослужащими Дивизии быстрого реагирования, ему приходилось наблюдать все больше жестокости. Фотожурналист посчитал своим долгом рассказать об обратной стороне войны с ИГ*, хотя и понимал, что публикация подобных материалов грозит ему и его близким смертельной опасностью.

"Моя семья получила много угроз со стороны Дивизии быстрого реагирования, особенно от капитана Омара Назара. Он написал моему отцу в Facebook, что они придут ночью и убьют моих родных. Со мной они связаться не смогли, поскольку я скрываюсь. Но, конечно, я понимаю, что моя жизнь в опасности", — заключил Аркади.

Разрушенные здания в Мосуле. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Перейти в фотобанк
RT рассказал, как США игнорируют пытки, применяемые иракскими военными
В комментарии RT бывший помощник Генерального секретаря ООН и координатор гуманитарной программы ООН в Ираке Ханс-Кристоф фон Шпонек заявил, что мировая общественность "просто обязана" провести независимое расследование происходящего в Ираке, поскольку другой альтернативы не существует.

Он отметил, что в противном случае пытки и насилие будут не прекратятся, а стороны будут "продолжать обвинять друг друга во всех грехах". Фон Шпонек уверен, что необходимо сформировать независимую группу от ООН, которая изучит все факты. При этом он признал, что при нынешней ситуации в Ираке создать ее будет трудно.

По мнению эксперта по вопросам обороны Айвана Иланда, само иракское правительство вряд ли выполнит обещание и проведет расследование должным образом.

Руки в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / ctpaep
Опрос: около 46% американцев одобряют пытки пленных врагов
"Министр МВД Ирака заявил, что будет проводиться расследование в отношении этих людей в рамках законодательства Ирака. Но это будет лишь насмешка, потому что МВД — это руководство этих военных", — уверен эксперт.

При этом Иланд отметил, что за многими случаями вопиющих нарушений прав человека в иракском обществе может стоять давний этнический конфликт между шиитами и суннитами. По его словам, без должного расследования нельзя говорить ни о персональной вине отдельных военных, как заявляет иракское правительство, ни о результате тлетворного влияния американцев, которые готовили членов Дивизии быстрого реагирования.

* "Исламское государство" (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России

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