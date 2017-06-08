Абхазские силовики задержали и передали России пятерых сторонников ИГ*

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Абхазии задержала пять граждан Таджикистана, причастных к деятельности террористической группировки "Исламское государство"* и передала российской стороне, сообщила в четверг пресс-служба СГБ.

"Восьмого июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий антитеррористической направленности сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с российскими коллегами задержаны пять граждан Таджикистана, причастных к деятельности запрещенной во многих странах международной террористической организации "ИГИЛ"*. После проведения необходимых мероприятий задержанные переданы российской стороне для проведения оперативно-следственных действий", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России