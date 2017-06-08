Эксперт предрек рост цен на продукты на Украине

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Отмена на Украине государственного регулирования цен на продукты питания приведет к их удорожанию, что ударит по социально-незащищенным слоям населения, считает доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Кабинет министров Украины с 1 июля отменил госрегулирование цен на продукты питания. Речь идет о таких продуктах, как мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, свинина, говядина, мясо птицы, вареные колбасные изделия, детское питание, куриные яйца, подсолнечное и сливочное масло, сметана, творог, молоко.

"Мягко выражаясь, это сомнительное решение. Потому что, к сожалению, жизненный уровень на Украине не растет. Понятно, что очень многие граждане были потребителями социальных товаров. Они утром становились в очередь за этими товарами, цены на которых регулировались. В дальнейшем цены подрастут, они будут жестко определяться рынком. Естественно, это ударит, в первую очередь, по малоимущим слоям общества", — заявил Плотников РИА Новости в четверг.

Власти Украины ввели государственное регулирование цен на указанные продукты питания более 20 лет назад, а в прошлом году провели эксперимент — на несколько месяцев временно отказались от госрегулирования цен. Этот эксперимент, по данным властей, оказался оправданным, и они выразили намерение отказаться от госрегулирования на постоянной основе.