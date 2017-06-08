Глава Узбекистана встретился с лидерами Пакистана и Афганистана

ТАШКЕНТ, 8 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг провел встречи с премьером Пакистана Навазом Шарифом и президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщила пресс-служба главы государства.

Очередной саммит ШОС пройдет в Астане 8-9 июня. Как ожидается, на нем будет официально оформлен процесс присоединения Пакистана и Индии к организации как полноценных членов.

По данным пресс-службы, в ходе встречи Мирзиеев и Шариф обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между странами, вопросы укрепления региональной безопасности. "Мирзиеев подчеркнул, что Узбекистан и в дальнейшем будет развивать многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество с Пакистаном", — говорится в сообщении.

В частности, Узбекистан поддержал прием Пакистана в ШОС в качестве государства-члена, уделил особое внимание данному вопросу во время своего председательства в организации в 2016 году, отметила пресс-служба Мирзиеева. В свою очередь, Шариф сообщил, что Пакистан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах, добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Мирзиеев и Гани обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах, а также сотрудничество в рамках международных организаций. Мирзиеев отметил, что Узбекистан выступает за политическое урегулирование ситуации в Афганистане, обеспечение стабильности в стране и развитие ее экономики.

Гани отметил, что в Афганистане высоко ценят усилия Узбекистана по восстановлению стабильности в стране и выразил благодарность за осуществляемую работу в этом направлении, отмечается в сообщении.

Помимо участия в саммите, Мирзиеев проведет ряд двусторонних встреч с его участниками, а также посетит церемонию открытия международной выставки ЭКСПО-2017, в которой участвуют представители Узбекистана.