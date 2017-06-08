Эксперт прокомментировал решение Турции об отправке военных в Катар

АНКАРА, 8 июн — РИА Новости, Федор Смирнов. Возникший на этой неделе катарский кризис ускорил решение турецкого парламента об отправке военных в Катар, заявил РИА Новости военный аналитик Ресул Сердар Аташ.

Парламент Турции принял накануне закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.

"Безусловно, у принятого вчера парламентом решения есть связь с кризисом в Катаре, который стал катализатором соглашения, долгое время находившегося на согласовании в парламенте. В то же время вчерашнее решение о размещении турецкого контингента в Катаре ни в коем случае не направлено против Саудовской Аравии, не является выпадом против нее, это лишь шаг для поддержки Катара с целью внести вклад в обеспечение безопасности", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полноценной турецкой военной базы в Катаре пока нет, работы по строительству еще продолжаются, хотя она частично готова и может разместить военных.

"Когда база будет полностью готова, а это может произойти ориентировочно в октябре 2018 года, то численность турецкого континента достигнет примерно трех тысяч человек. Группировка будет состоять как из сотрудников жандармерии, так военных. Принятое вчера решение лишь дает полномочия на размещение контингента, но не указывает точное число военнослужащих и их принадлежность к родам войск, поэтому более детальную информацию мы получим ближе к окончанию строительства базы", — сказал Аташ.

По его словам, целями размещения турецкого контингента в Катаре будут как обучение местных сил безопасности, так и обеспечение самой безопасности. Эксперт не считает, что это приведет к напряженности между Турцией и США.

"Турецкий контингент направляется в Катар не для противостояния с американскими военными, ведь мы союзники по НАТО и обе армии друг другу никак не угрожают. У США есть в Персидском заливе база с 11 тысячами военных, которые находятся там по запросу правительства Катара с 2003 года, в 2014 году было принято аналогичное решение относительно турецких военных. Если бы у США были претензии к этому решению, они бы многократно успели за эти три года их озвучить", — отметил собеседник агентства

Он добавил, что Катар является одним из важнейших партнеров Турции в регионе, и принятое турецким парламентом решение о военной поддержке Катара следует рассматривать с этой позиции.