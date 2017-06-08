СМИ: Индонезия построит новые военные базы на границе с Филиппинами

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Индонезия построит новые военные базы на своих наиболее удаленных островах, включая остров, граничащий с территорией Филиппин, сообщает издание Jakarta Post со ссылкой на представителя ВС страны.

По информации издания, одна из военных баз будет расположена на острове Моротай в провинции Северное Малуку, который граничит с филиппинским островом Минданао. По словам представителя военного командования страны генерала Гатота Нурмантио (Gatot Nurmantyo), строительство военной базы на острове Моротай нацелено на то, чтобы предотвратить проникновение боевиков на территорию Индонезии.

Сообщается, что база на Моротае будет построена после завершения строительства базы на острове Натуна.

"Итак, как сказал президент (Видодо – ред.) Джокови, Моротай – это остров, где будет построена военная база. Но процесс строительства будет осуществляться постепенно. Наш приоритет – (база – ред.) в Натуне, которая все еще находится в стадии строительства. После нее, потом Моротай", — цитирует газета слова Нурмантио из интервью местному изданию.

Он добавил, что вокруг островов Северное Малуку будут размещены разведывательные самолеты и увеличено количество кораблей для патрулирования моря.

Ранее вооруженные силы и полиция страны усилили меры безопасности в районах, граничащих с филиппинским островом Минданао.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 экстремистов. В ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.