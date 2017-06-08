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В мире

Русский аристократ о выборах в Британии: Запад морально обанкротился

Сюжет:
Парламентские выборы в Британии (20)
16:4608.06.2017
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© РИА Новости / Мария ТабакНикита Лобанов-РостовскийНикита Лобанов-Ростовский
© РИА Новости / Мария Табак

ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Мария Табак. Финансист, ученый, коллекционер искусства, меценат, живущий в Лондоне князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский в интервью РИА Новости рассказал, что считает непривлекательными обе основные партии Великобритании и поддерживает политику России в национальном вопросе.

Мужчины возле участка для голосования на досрочных парламентских выборах в Лондоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AP Photo / Markus Schreiber
"Много альтернатив": лондонцы рассказали, за кого голосуют на выборах

В четверг в Великобритании проходят всеобщие выборы. Основная интрига — сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

"Эти выборы в Великобритании относительно четкие, ибо разница между двумя ведущими партиями очень значима. Конечно, есть и другие партии, но они сами по себе не повлияют на исход выборов. С моей точки зрения, обе партии непривлекательны. Как в случае почти всех демократий Европы, политическая корректность ведет к разрушению национальной самобытности стран", — заявил Лобанов-Ростовский.

Лейбористы: "грабь награбленное"

По его мнению, Лейбористская партия играет на чувствах беднейшей части населения и студентов, строя предвыборную программу на известном принципе "грабь награбленное".

"Лейбористская партия, то есть партия трудящихся, предлагает избирателям: образование будет бесплатным, долги государству за образование будут погашены. Любой студент, даже я, если бы задолжал 50-60 тысяч фунтов, сразу голосовал бы за них", — пояснил он.

"Подход у партии совершенно идентичен первоначальным годам Советской власти: "Грабь награбленное". У британской казны нет денег, чтобы оплатить все то, что партия обещает молодежи – бесплатное образование, улучшение медицинской помощи, национализация больших компаний и железных дорог, дешевые билеты на поезда. На все это у страны нет денег", — отметил Лобанов-Ростовский, в прошлом работавший в нескольких крупных банках в США и в Великобритании.

По словам собеседника агентства, необходимые на все это средства можно получить только двумя способами.

© РИА Новости / Мария ТабакНикита Лобанов-Ростовский
© РИА Новости / Мария Табак
Никита Лобанов-Ростовский

"Во-первых, это увеличение налогов для компаний и организаций и для верхней прослойки общества, то есть для 10% налогоплательщиков, которые платят больше 50% всех налогов, собираемых в Великобритании. А во-вторых, это брать деньги в долг. При этом Великобритания сегодня должна больше, чем Греция. Единственная причина, почему она еще нормально выживает, это потому что финансовое сообщество верит ее правительству и верит, что это правительство справится и будет выплачивать ставки на долги", — отметил он.

"И представьте себе: приходит лейбористское правительство и занимает еще денег сверх нынешних 1,3 триллиона. И им начхать, потому что "наличман" будет сегодня и все будут гулять по буфету за бесплатно. А то, что их дети должны будут вкалывать с огромными налогами, на это всем наплевать", — подытожил Лобанов-Ростовский.

По его словам, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин – "очень приятный и внушающий доверие человек, изумительный демагог и верит в то, что он говорит, и потому это действует благоприятно на избирателя".

Консерваторы: убейте сто тысяч, но голосуйте за нас

Правящая Консервативная партия также не вызывает особой симпатии у Лобанова-Ростовского.

"Почему эта партия мне тоже неприятна? Потому что все демократии – популисты. Консерваторы переняли многие из подходов Лейбористской партии, чтобы заманить трудящихся, и они собираются тоже ввести большие налоги на частную собственность. Я вкалывал всю жизнь, начав с того, что чистил ботинки на улице, и вкалывал ради того, чтобы удобно жить в старости. А сейчас Консервативное правительство говорит: чтобы вас лечить, мы возьмем ваш дом", — отметил 82-летний Лобанов-Ростовский.

Собака возле избирательного участка во время парламентских выборов в Великобритании
© REUTERS / Adam Holt
Британцы публикуют фото собак, которых не пускают на избирательные участки

Некоторые меры, предложенные консерваторами в их предвыборном манифесте, действительно, оказались очень непопулярными: в первую очередь, изменение правил получения социальной помощи (бесплатных услуг сиделки и тому подобного). Платежи за социальную помощь, согласно планам консерваторов, могут откладываться до смерти человека. Но, по новым правилам, недвижимость исключается из "несгораемых" активов, которые могут быть распроданы в счет этих долгов.

"Но консерваторы, с моей точки зрения, — менее плохой вариант, потому что они, по крайней мере, осознают, что страна находится в ужасной финансовой ситуации, и не будут брать так много денег в долг", — отметил, впрочем, Лобанов-Ростовский.

На вопрос о том, будет ли он голосовать на выборах сам, и, если да, то за кого, собеседник агентства предпочел не отвечать.

Политкорректность губит Запад

По мнению Лобанова-Ростовского, живущего с 1979 года в Великобритании, куда он переехал из США, политкорректность и желание любым путем получить власть привела к "моральному банкротству" Запада.

"Мы находимся в сложной ситуации. Английская разведка имеет у себя в списке 23 тысячи мусульман, о которых есть сведения, что они потенциальные диверсанты, если не убийцы. Но любое правительство не смеет ничего сделать из-за того, что боится потерять голоса избирателей. Поэтому обе партии готовы: "убейте сто тысяч наших, но зато вы проголосуете за нас", — считает Лобанов-Ростовский.

"Все страны Западной Европы тонут под наплывом африканцев и мусульман. А так как власть в Европе получается демократическим порядком, необходима демагогия и закупание голосов. А голосуют те, кто приехал несколько лет тому назад из Северной Африки и с Ближнего Востока, и они очень мощно отстаивают свои права", — продолжает он.

Мэй против Корбина: британцы голосуют на досрочных парламентских выборах
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВнеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании были назначены на 8 июня по инициативе консервативного правительства. На фото: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования в Лондоне.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании были назначены на 8 июня по инициативе консервативного правительства. На фото: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования в Лондоне.
© AFP 2017 / Adrian DennisПосле того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.Мужчина с собакой возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Великобритании. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Adrian Dennis
После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкГлавным оппонентом Консервативной партии действующего премьера на этих выборах выступает Лейбористская партия, ведомая Джереми Корбином (на фото).Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и житель Лондона у избирательного участка во время голосования на досрочных парламентских выборах. 8 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главным оппонентом Консервативной партии действующего премьера на этих выборах выступает Лейбористская партия, ведомая Джереми Корбином (на фото).
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПо данным опроса YouGov, проведенного до теракта в Манчестере, Консервативная партия могла рассчитывать на 44% голосов избирателей, Лейбористская — на 35% голосов.Люди голосуют на досрочных парламентских выборах на избирательном участке в боксерском зале в Ливерпуле, Великобритания. 8 июня 2017
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
По данным опроса YouGov, проведенного до теракта в Манчестере, Консервативная партия могла рассчитывать на 44% голосов избирателей, Лейбористская — на 35% голосов.
© REUTERS / Hannah McKayПосле теракта в Манчестере, который произошел 22 мая, правящая партия стала терять голоса, а лейбористы, напротив, стремительно набирать.Полицейский возле избирательного участка в Тауэр-Хамлетс, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
После теракта в Манчестере, который произошел 22 мая, правящая партия стала терять голоса, а лейбористы, напротив, стремительно набирать.
© REUTERS / Clodagh KilcoyneУчастки для голосования на выборах в парламент открылись в Великобритании в 7 утра (09.00 мск).Монахини после голосования на избирательном участке в Гайд-парке, Лондон. 8 июня 2017
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Великобритании в 7 утра (09.00 мск).
© REUTERS / Hannah McKayБольшая часть избирательных участков были организованы в школах, поэтому занятия во многих из них сегодня были отменены.Женщина голосует на избирательном участке в Кройдоне на досрочных парламентских выборах, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Большая часть избирательных участков были организованы в школах, поэтому занятия во многих из них сегодня были отменены.
© AFP 2017 / Andy BuchananПервый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго.Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго, Шотландия. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Andy Buchanan
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго.
© AFP 2017 / Paul FaithЛидер партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нилл на избирательном участке в Клоне.Лидер партии Шинн Фейн Мишель О'Нилл на избирательном участке в Клоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Paul Faith
Лидер партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нилл на избирательном участке в Клоне.
© AFP 2017 / Adrian DennisГолосование продлится до 10 вечера местного времени (00.00 мск).Участок для голосования на досрочных парламентских выборах в Хедингтоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Adrian Dennis
Голосование продлится до 10 вечера местного времени (00.00 мск).
© REUTERS / Neil HallСразу после закрытия всех избирательных участков будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь.Женщины ждут голосования на избирательном участке в Лондоне во время досрочных парламентских выборов, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
Сразу после закрытия всех избирательных участков будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь.
© AFP 2017 / Glyn KirkОкончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу, 9 июня.Участок для голосования на досрочных парламентских выборах возле Брайтона, Великобритания. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Glyn Kirk
Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу, 9 июня.
© AP Photo / Markus SchreiberПо итогам выборов определится, сумеет ли правящая Консервативная партия сохранить абсолютное большинство в парламенте, которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.Мужчины возле участка для голосования на досрочных парламентских выборах в Лондоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AP Photo / Markus Schreiber
По итогам выборов определится, сумеет ли правящая Консервативная партия сохранить абсолютное большинство в парламенте, которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.
© REUTERS / Toby MelvilleПосле выборов будет сформированы новый кабинет министров и палата общин. Ожидается, что парламентариев приведут к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня.Полицейские дежурят возле избирательного участка в Соннинге, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Toby Melville
После выборов будет сформированы новый кабинет министров и палата общин. Ожидается, что парламентариев приведут к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня.
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Все это ведет, по мнению русского аристократа, к моральному банкротству Запада.

"Запад морально обанкротился, сдает все свои традиционные позиции, лишь бы быть избранным. Посмотрите: все террористы здесь живут на пособиях в Великобритании… Я пожилой человек, и мне часто приходится бывать в медицинских учреждениях в Великобритании. Там редко можно найти белого человека", — отметил Лобанов-Ростовский.

"Вы понимаете, насколько это ужасно? И поэтому я смотрю на Россию как на единственную страну, где в будущем население останется таким, каким оно было за последние сто лет, то есть русские, белые люди. И президент Владимир Путин очень четко ответил на вопрос, что такое русские: это православные и русскоговорящие. Я русский человек, мои предки создавали Российскую империю на протяжении тысячи лет, я не хочу, чтобы Россия стала, как здесь говорят, плюралистическим государством. Я хочу приехать в Россию и видеть, что это русская страна", — заключил Лобанов-Ростовский.

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