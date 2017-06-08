Русский аристократ о выборах в Британии: Запад морально обанкротился

ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Мария Табак. Финансист, ученый, коллекционер искусства, меценат, живущий в Лондоне князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский в интервью РИА Новости рассказал, что считает непривлекательными обе основные партии Великобритании и поддерживает политику России в национальном вопросе.

В четверг в Великобритании проходят всеобщие выборы. Основная интрига — сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

"Эти выборы в Великобритании относительно четкие, ибо разница между двумя ведущими партиями очень значима. Конечно, есть и другие партии, но они сами по себе не повлияют на исход выборов. С моей точки зрения, обе партии непривлекательны. Как в случае почти всех демократий Европы, политическая корректность ведет к разрушению национальной самобытности стран", — заявил Лобанов-Ростовский.

Лейбористы: "грабь награбленное"

По его мнению, Лейбористская партия играет на чувствах беднейшей части населения и студентов, строя предвыборную программу на известном принципе "грабь награбленное".

"Лейбористская партия, то есть партия трудящихся, предлагает избирателям: образование будет бесплатным, долги государству за образование будут погашены. Любой студент, даже я, если бы задолжал 50-60 тысяч фунтов, сразу голосовал бы за них", — пояснил он.

"Подход у партии совершенно идентичен первоначальным годам Советской власти: "Грабь награбленное". У британской казны нет денег, чтобы оплатить все то, что партия обещает молодежи – бесплатное образование, улучшение медицинской помощи, национализация больших компаний и железных дорог, дешевые билеты на поезда. На все это у страны нет денег", — отметил Лобанов-Ростовский, в прошлом работавший в нескольких крупных банках в США и в Великобритании.

По словам собеседника агентства, необходимые на все это средства можно получить только двумя способами.

"Во-первых, это увеличение налогов для компаний и организаций и для верхней прослойки общества, то есть для 10% налогоплательщиков, которые платят больше 50% всех налогов, собираемых в Великобритании. А во-вторых, это брать деньги в долг. При этом Великобритания сегодня должна больше, чем Греция. Единственная причина, почему она еще нормально выживает, это потому что финансовое сообщество верит ее правительству и верит, что это правительство справится и будет выплачивать ставки на долги", — отметил он.

"И представьте себе: приходит лейбористское правительство и занимает еще денег сверх нынешних 1,3 триллиона. И им начхать, потому что "наличман" будет сегодня и все будут гулять по буфету за бесплатно. А то, что их дети должны будут вкалывать с огромными налогами, на это всем наплевать", — подытожил Лобанов-Ростовский.

По его словам, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин – "очень приятный и внушающий доверие человек, изумительный демагог и верит в то, что он говорит, и потому это действует благоприятно на избирателя".

Консерваторы: убейте сто тысяч, но голосуйте за нас

Правящая Консервативная партия также не вызывает особой симпатии у Лобанова-Ростовского.

"Почему эта партия мне тоже неприятна? Потому что все демократии – популисты. Консерваторы переняли многие из подходов Лейбористской партии, чтобы заманить трудящихся, и они собираются тоже ввести большие налоги на частную собственность. Я вкалывал всю жизнь, начав с того, что чистил ботинки на улице, и вкалывал ради того, чтобы удобно жить в старости. А сейчас Консервативное правительство говорит: чтобы вас лечить, мы возьмем ваш дом", — отметил 82-летний Лобанов-Ростовский.

Некоторые меры, предложенные консерваторами в их предвыборном манифесте, действительно, оказались очень непопулярными: в первую очередь, изменение правил получения социальной помощи (бесплатных услуг сиделки и тому подобного). Платежи за социальную помощь, согласно планам консерваторов, могут откладываться до смерти человека. Но, по новым правилам, недвижимость исключается из "несгораемых" активов, которые могут быть распроданы в счет этих долгов.

"Но консерваторы, с моей точки зрения, — менее плохой вариант, потому что они, по крайней мере, осознают, что страна находится в ужасной финансовой ситуации, и не будут брать так много денег в долг", — отметил, впрочем, Лобанов-Ростовский.

На вопрос о том, будет ли он голосовать на выборах сам, и, если да, то за кого, собеседник агентства предпочел не отвечать.

Политкорректность губит Запад

По мнению Лобанова-Ростовского, живущего с 1979 года в Великобритании, куда он переехал из США, политкорректность и желание любым путем получить власть привела к "моральному банкротству" Запада.

"Мы находимся в сложной ситуации. Английская разведка имеет у себя в списке 23 тысячи мусульман, о которых есть сведения, что они потенциальные диверсанты, если не убийцы. Но любое правительство не смеет ничего сделать из-за того, что боится потерять голоса избирателей. Поэтому обе партии готовы: "убейте сто тысяч наших, но зато вы проголосуете за нас", — считает Лобанов-Ростовский.

"Все страны Западной Европы тонут под наплывом африканцев и мусульман. А так как власть в Европе получается демократическим порядком, необходима демагогия и закупание голосов. А голосуют те, кто приехал несколько лет тому назад из Северной Африки и с Ближнего Востока, и они очень мощно отстаивают свои права", — продолжает он.

Все это ведет, по мнению русского аристократа, к моральному банкротству Запада.

"Запад морально обанкротился, сдает все свои традиционные позиции, лишь бы быть избранным. Посмотрите: все террористы здесь живут на пособиях в Великобритании… Я пожилой человек, и мне часто приходится бывать в медицинских учреждениях в Великобритании. Там редко можно найти белого человека", — отметил Лобанов-Ростовский.

"Вы понимаете, насколько это ужасно? И поэтому я смотрю на Россию как на единственную страну, где в будущем население останется таким, каким оно было за последние сто лет, то есть русские, белые люди. И президент Владимир Путин очень четко ответил на вопрос, что такое русские: это православные и русскоговорящие. Я русский человек, мои предки создавали Российскую империю на протяжении тысячи лет, я не хочу, чтобы Россия стала, как здесь говорят, плюралистическим государством. Я хочу приехать в Россию и видеть, что это русская страна", — заключил Лобанов-Ростовский.