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В мире

Помирить ссорящихся? В Москву на переговоры едет глава МИД Катара

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (179)
16:3008.06.2017
02200
© AFP 2017 / Karim JaafarМинистр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани. Архивное фотоМинистр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани. Архивное фото
© AFP 2017 / Karim Jaafar

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани в субботу посетит с визитом Москву и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости источник в российском министерстве.

Здание Министерство иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Глава МИД Катара посетит Москву

Визит пройдет на фоне дипломатического скандала, разразившегося между Дохой и рядом арабских стран. В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова заявили о разрыве отношений с Катаром. Иордания и Джибути снизили уровень дипломатических отношений, а Сенегал и Чад отозвали своих послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива — Кувейт и султанат Оман.

Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.

Кто поссорил Катар с арабскими странами?

Кризис был спровоцирован размещенным на сайте Катарского агентства новостей заявлением от имени эмира Катара, в котором он призвал выстраивать отношения с Ираном и высказал слова поддержки в адрес "Братьев-мусульман". Заявление было размещено через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Основным требованием со стороны арабских стран является высылка из Катара членов ХАМАС и различных группировок, которых в соседних государствах считают террористическими.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Раскол арабского мира играет на руку террористам, считают в МИД

В Катаре все обвинения в спонсировании страной терроризма отвергают и продолжают настаивать, что спровоцировавшее дипломатический конфликт заявление от имени эмира Катара на сайте местного новостного агентства действительно разместили хакеры. Кто мог стоять за кибератакой, в заявлении министерства иностранных дел Катара, на которое ссылается агентство Рейтер, не сообщается.

Тем временем американские СМИ поспешили обвинить в разразившемся скандале Россию. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал последовавший за этим скандал в регионе. Телеканал утверждает со ссылкой на неназванных официальных лиц США, что целью взлома было создание напряжённости между США и их союзниками, в частности Катаром. Каких-либо подтверждений этому не приводится.

Доха, Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Катар вернулись военные, принимавшие участие в йеменской операции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщение CNN — это очередная ложь, которая публикуется со ссылкой "на неназванные источники в неназванных подразделениях в какой-то разведке", и назвал подобные сообщения очередным фейком.

В посольстве РФ в Катаре РИА Новости сообщили, что Доха официально не обращалась к дипмиссии по поводу якобы причастности хакеров из России к возникновению скандала между Катаром и рядом арабских стран.

Посредник в арабском мире уже есть

Помимо разрыва дипломатических отношений, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ прекратили все транспортное сообщение с Катаром и отозвали не только дипломатов, но и простых граждан. Кроме того, страны Персидского залива ввели продэмбарго в отношении Катара, который имеет сухопутную границу только с одной страной — Саудовской Аравией. Накануне в Дохе заявили, что запасов зерна в стране осталось ровно на четыре недели.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп подчеркнул важность единства стран Персидского залива

Оказавшись в экономической и политической блокаде, Катар предпринимает попытки наладить отношения с соседними государствами через посредничество Кувейта. Эмир в течение последних двух дней разъезжает между столицами аравийских монархий. Во вторник он провел переговоры с саудовским королем, в среду побывал в Дубае, где встретился с руководством ОАЭ, после чего направился в Доху с посланиями от двух стран.

Насколько успешной окажется "челночная дипломатия" эмира Кувейта, пока неясно, но именно эта страна в 2014 году смогла помирить Катар с соседями. Сейчас, однако, аравийские монархии обвиняют Доху в том, что она не исполнила свои обещания прекратить поддерживать шиитские организации после кризиса трехлетней давности, которые были зафиксированы в письменном виде.

Урегулировать кризис можно через переговоры

Россия в кризисе между арабскими странами заняла довольно взвешенную позицию. В Москве считают, что решение ряда арабских стран разорвать отношения с Катаром является их делом, РФ вмешиваться не собирается, хотя и заинтересована в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми странами в регионе Ближнего Востока, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Турецкий парламент одобрил размещение военных на базе в Катаре

По его словам, любое обострение в регионе вызывает в Москве беспокойство, важно урегулировать все разногласия путем переговоров. РФ уверена, что раскол арабского мира из-за Катара в сегодняшнее сложное время добавляет бонусы террористам. "Просто есть реалии дня, а они требуют консолидации, а не разъединения", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кризис вокруг Дохи Москва обсуждает как с партнерами в Катаре, так и в регионе. За четыре дня продолжающегося конфликта телефонные переговоры провели лидеры двух стран Владимир Путин и эмир Тамим, а также главы внешнеполитических ведомств. По итогам этих переговоров Москва подтвердила свою принципиальную позицию, что кризисные ситуации должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем. Кроме того, Путин обсуждал ситуацию вокруг Катара с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а Лавров — с главой МИД Ирана.

Что может сделать Россия?

По мнению экспертов, Россия не может и не должна становиться единственным посредником в урегулировании конфликта, но участвовать в коллективных усилиях вполне может. Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина напомнила, что РФ имеет хорошие отношения со всеми участниками этого конфликта.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Трамп заявил, что будет искать решение кризиса в Персидском заливе

"Не надо делать крен ни в одну, ни в другую сторону, а надо воспользоваться этими контактами с тем, чтобы попытаться хотя бы как-то примирить ссорящихся", — добавила Супонина.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что сближение Москвы с Дохой после дипломатического скандала в Персидском заливе является маловероятным и нежелательным для РФ. Комментируя перспективы взаимоотношений между РФ и Катаром после разрыва отношений Дохи с целым рядом ближневосточных государств, эксперт выразил мнение, что "больших надежд питать не стоит".

Зарубежные страны. Катар
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Политолог: не стоит недооценивать возможности Катара

"Обвинения в отношении Катара касательно поддержки террористических исламистских группировок — это серьезный момент, и сближение РФ с Катаром в такой ситуации совершенно не нужно — в первую очередь для самой Москвы", — сказал Долгов.

Он также напомнил, что в "дипломатической блокаде" Катара участвует и Египет, с которым у России складываются хорошие отношения. "Эти отношения развиваются в позитивном плане. Кроме того, обвинения в адрес Катара, особенно со стороны Египта, в какой-то степени правомерны", — считает востоковед.

По его словам, "стремиться к сближению с Катаром России нет никаких резонов". С другой стороны, добавил он, вероятнее всего, дипломатический кризис на Ближнем Востоке со временем пойдет на спад.

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