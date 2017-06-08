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В мире

Публицист Платон Беседин рассказал о причине хамства солдат НАТО в Литве

16:2108.06.2017
(обновлено: 16:23 08.06.2017)
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© Flickr / U.S. Army/Pablo N. PiedraАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в ЛитвеАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Литве
© Flickr / U.S. Army/Pablo N. Piedra

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Военнослужащие Североатлантического альянса, дислоцированные в Литве, устраивают драки и погромы, так как действуют по принципу "Не свое – не жалко", поделился своим мнением писатель и публицист Платон Беседин с агентством Sputnik Литва.  

По его словам, они знают, что избегут серьезного наказания и поэтому "уходят в отрыв". 

Военные учения НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
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В Литве пьяные военные НАТО устроили драку

Это наверняка было весьма эпично: четверо немецких военнослужащих, дислоцированных в Литве, устроили драку в Йонаве, после чего угодили в больницу. Военные были в гражданской одежде и, судя по всему, гуляли "увольнительную". Этот инцидент не стоил бы внимания, если бы был частностью, редким случаем, однако нет, он скорее звено в цепи. Той, где иностранные военнослужащие не должным образом ведут себя на территории республики. Вспоминается, например, февральский инцидент в Клайпеде, когда пятеро уже чешских военнослужащих — тоже в гражданском — агрессивно требовали впустить их в ночной клуб. Ясное дело, они были сильно пьяны. Позднее этих не бравых анти-швейков отправили домой, в Чехию. В мае же прошлого года американские солдаты — in God they trust — вообще сорвали литовский флаг со здания прокуратуры в Каунасе, а после осквернили его. Уже другие американские военные, напившись, устроили в аквапарке Друскининкай настоящий погром. Любопытно, что наказание для всех этих удалых парней, скажем так, было весьма  мягким, или его не было вовсе. 

А о скольких подобных случаях мы не знаем? Ведь они тщательно камуфлируются, и выносятся в публичное поле, только если резонанс настолько громок, что его уже нельзя "замылить". Все эти случаи четко характеризуют, как "удалые молодцы" относятся к местному населению и особенно к девушкам. И главное — как в принципе воспринимают Литву. В русском языке такому хамскому поведению есть простое описание: "Не свое — не жалко". Тому имеются прекрасные описания в мировой литературе. Будь то у Ремарка, Цвейга или того же Гашека. Солдаты на территории чужого государства, говоря современным языком, уходят в отрыв. И местность вокруг для них — не форпост, не предмет защиты и благоустройства, а полигон возможностей и соблазнов. Такое поведение возможно, только если ты считаешь себя лучше, выше окружающих. Вот ты идешь — такой гордый, в ладно скроенной форме бундесвера, а девушки вокруг "в воздух чепчики бросают". Что делают все эти военные на территории Литвы? Какую роль играют они? Как ведут себя? Как относятся к местному населению? И нет ли в этом что-то от классической оккупации, когда "все девки наши", и мидус можно пить так, что по усам течет, да и в рот попадает? Но это еще полбеды. Такое поведение — лишь иллюстрация глубинного сюжета. Когда сама страна, ее интересы, да и ее безопасность в случае угрозы могут пуститься в расход. И можно в этом даже не сомневаться. Давайте называть вещи своими именами. Иностранные военные — чехи, американцы, немцы — находятся на территории Литвы лишь потому, что она — заградительный щит перед как бы российской угрозой. Собственно, такова версия, которой придерживаются сами военные. Или иной вариант, это один из первых плацдармов для ударов по той же России

Причем самой Литве выбирать не приходится: страна и ее народ страдают в обоих случаях. Вот только, выходит, что некоторые литовцы страдают еще до начала активных действий — не от сражений, а от бытового хамства. Хотя из учебников истории я лично помню, что Литва — страна не просто с большими, а с великими традициями, страна, заслуживающая явно большего, чем роль буферной зоны в игре больших боссов. Для литовца более чем характерно чувство собственного достоинства. Это очень важная черта, играющая роль оберега в сохранении и индивидуальной и национальной идентичности. Вот только я совсем не уверен, что военный контингент иностранных государств на территории Литвы как-то способствует данному сохранению. Особенно, если в контингент этот затесались не самые лучшие представители. Собственно, это мы и наблюдаем, сколько бы нас не кормили историями о взаимном уважении, западных ценностях и равноправии. Действия, по обыкновению, говорят куда больше слов.

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