В Израиле нашли останки священника из России, пропавшего четыре года назад

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн — РИА Новости. Израильская полиция нашла останки русского православного священника, который пропал в Иерусалиме четыре года назад, сообщил РИА Новости официальный представитель правоохранительных органов Михаэль Зингерман.

Следователи, по его словам, установили, что смерть Василия Варламова из Нижнего Новгорода не была результатом уголовного преступления.

"Останки были найдены в конце апреля в районе Хизме (арабская деревня под Иерусалимом — ред.). Судебно-медицинская экспертиза на основании анализа ДНК показала, что это останки пропавшего священника — Василия Варламова", — сказал собеседник агентства.

"Было однозначно установлено, что речь не идет об уголовном преступлении", — добавил Зингерман.

Отец Василий пропал в августе 2013 года, находясь в Израиле в паломнической поездке вместе со своей семьей. Со слов его родных, он вышел на прогулку из гостиницы в Иерусалиме и не вернулся.

Зингерман сказал, что полиция, занимаясь поисками священника, постоянно находилась на связи с его родственниками и представителями Русской православной церкви в Израиле.