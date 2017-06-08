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В мире

"Много альтернатив": лондонцы рассказали, за кого голосуют на выборах

Сюжет:
Парламентские выборы в Британии (19)
16:1008.06.2017
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© AP Photo / Markus SchreiberМужчины возле участка для голосования на досрочных парламентских выборах в Лондоне, Великобритания. 8 июня 2017Мужчины возле участка для голосования на досрочных парламентских выборах в Лондоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AP Photo / Markus Schreiber

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Жители районов на севере британской столицы не едины в своих политических предпочтениях на проходящих в четверг парламентских выборах. Некоторые граждане, не разделяющие позиции двух лидирующих партий, предпочитают голосовать за альтернативные партийные объединения, которые заведомо не победят на выборах, передает корреспондент РИА Новости, опросивший людей у избирательных участков.

Собака возле избирательного участка во время парламентских выборов в Великобритании
© REUTERS / Adam Holt
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Исторически сложилось, что зажиточные западные районы Лондона голосуют, в основном, за консерваторов, более проблемные в экономическом отношении восточные – за лейбористов. Об избирательных же предпочтениях севера однозначно сказать ничего нельзя, итог выборов там обычно весьма смешанный.

Наблюдатели на участках, которые представляют Лейбористскую партию и Партию зеленых, рассказали, что лондонцы активно выражают свою гражданскую позицию. Большой поток голосующих в районе Хайгейт отмечался до 9 утра, когда люди перед работой приходили отдать свой голос. Ближе к 10 утра на участки стали подходить домохозяйки, пенсионеры и молодежь, располагающая свободным временем.

© REUTERS / Toby MelvilleПолицейские дежурят возле избирательного участка в Соннинге, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Toby Melville
Полицейские дежурят возле избирательного участка в Соннинге, Великобритания. 8 июня 2017

К 11 дня на 2-3 участках проголосовали уже от 1,5 до 3,5 тысяч человек, рассказали РИА Новости присутствующие на месте наблюдатели.

Один из жителей района Роджер Элиот в беседе с РИА Новости порадовался, что на его участке представлены практически все партии и есть много альтернативных партий.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Консерваторы и лейбористы в этот раз представили совершенно разные взгляды на будущее страны. Их позиции сейчас отличаются друг от друга, как никогда. Но на этих выборах много альтернативных партий, и это хорошо. Лично я проголосовал за Партию зеленых. Я также поддерживаю кандидата от лейбористской партии Кейра Стармера в нашем округе, потому что он сделал хорошую работу, представляя лейбористов в процессе Brexit. Но у меня был только один голос, поэтому я должен был выбрать только одного кандидата", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, если консерваторы возглавят процесс переговоров по Brexit, то "это будет катастрофа" для Британии.

© AFP 2017 / Adrian DennisУчасток для голосования на досрочных парламентских выборах в Хедингтоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Adrian Dennis
Участок для голосования на досрочных парламентских выборах в Хедингтоне, Великобритания. 8 июня 2017

"Тори занимают очень жесткую позицию, а это не очень хорошо для переговоров с 27 странами ЕС. Переговоры будут очень сложными, если их возглавит Тереза Мэй в случае победы консервативной партии", — считает Элиот.

"Я голосовал за либдемов, чего я не делал никогда в жизни. Я принял такое решение, потому что разочарован кандидатами от двух лидирующих партий", — заявил еще один житель района, представившийся Джеком.

Плакат с изображениями премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина в Лондоне. 7 июня 2017
© REUTERS / Marko Djurica
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Впрочем, на участки пришло немало приверженцев консервативной и лейбористской партий.

"Я голосовала за лейбористов, потому что наша семья поддерживает эту партию и я верю Корбину (Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии). К тому же моя дочь будет поступать в университет, поэтому предложения лейбористов, касающиеся высшего образования, нам очень интересны. Сейчас я временно не работаю, поэтому социальная программа лейбористов также мне близка", — пояснила свой выбор жительница района по имени Лисса.

Сторонники консерваторов считают, что лидерство тори будет иметь положительное воздействие на британскую экономику. "Я голосовал за консерваторов, в основном из-за экономики. Я думаю, что приход Джереми Корбина к власти будет катастрофой для британской экономики. Это касается как политики, связанной с расходами, так и с предложениями по налогам. Повышение налогов затруднит рост экономики и бизнеса", — считает избиратель по имени Николас Филлипс.

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