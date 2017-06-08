Большая игра на Ближнем Востоке: Турция присоединяется к Ирану и Катару

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. На границе Катара с Саудовской Аравией могут появиться войска третьей страны. Парламент Турции одобрил серию законов, позволяющих правительству расширить военный контингент, дислоцированный в Катаре, а также взять на себя тренировку жандармов эмирата. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что осуждает политику блокады Катара и готов встретиться с министром иностранных дел Ирана, за сближением с которым "наказывают" Катар. Встреча действительно состоялась.

Турки и катарцы — братья-мусульмане

Отношения между Турцией и Катаром — одни из наиболее крепких на Ближнем Востоке. Согласно официальной версии Анкары, глава ближневосточного эмирата Тамим Аль Тани первым позвонил Эрдогану после неудавшегося госпереворота турецких военных в июле 2016 года. В Сирии, Ливии, Палестине и Египте обе страны поддерживают одни и те же исламистские группировки. В их числе — движение ХАМАС и "Братья-мусульмане"*.

В 2014 году, когда Саудовская Аравия впервые отозвала своего посла из Катара, Турция ответила тем, что открыла базу в эмирате. С тех пор в стране дислоцированы, по разным оценкам, от 80 до 150 турецких военных. Новые законы, принятые парламентом, позволяют довести численность турецких войск до нескольких тысяч человек. Решение, имеющее прямой военный смысл, с учетом того, что Саудовская Аравия проводит учения на своей границе с Катаром. В принятых турецких парламентом законах отдельно упоминается возможность турецко-катарских учений.

Готовность Эрдогана протянуть руку помощи Катару выглядит неожиданно на фоне его попыток выступить в роли миротворца. Несколькими днями ранее советник турецкого лидера по международным делам Ильнур Чевик заявил, что обе конфликтующие стороны являются для Турции ее "суннитскими друзьями и братьями". Наряду с Кувейтом Турция рассматривалась как естественный посредник в конфликте, однако ввиду изоляции Катара предпочла спешно встать на его сторону.

Дружба с Ираном?

Улучшение турецко-иранских отношений, совпавшее с кризисом в Персидском заливе, возможно, имеет экономическую основу. Несмотря на несходство политических позиций, товарооборот между двумя странами уверенно растет. Посредничество России в 2016 году привело к формированию хрупкого баланса интересов Москвы, Анкары и Тегерана в Сирии. В период перед выборами в США три державы заявляли о готовности решать проблемы Ближнего Востока без американцев и ЕС.

Наметившееся сближение Ирана и Турции позволило Эрдогану возвести стену на границе с курдскими районами Ирана. Власти Исламской Республики, изначально скептически отнесшиеся к этой инициативе, в конечном счете пошли навстречу Анкаре. Одновременно курдский вопрос становится ребром между Турцией и США. В мае, накануне своего визита в Вашингтон, Эрдоган заявил, что не намерен мириться с американской помощью группировкам, предположительно, связанным с Рабочей партией Курдистана.

Формирующаяся геополитическая ось Тегеран — Анкара — Доха ставит под сомнение сложившийся порядок на Ближнем Востоке, и потому трудно с уверенностью утверждать, что она окажется устойчивой. Продолжительность альянса целиком зависит от Соединенных Штатов, давших понять, что принимают сторону Саудовской Аравии против Катара. Вслед за объявлением блокады этой страны президент Трамп назвал ограничительные меры "началом конца" финансирования терроризма. "Помощь экстремистам должна прекратиться. Когда я был на Ближнем Востоке, лидеры показали мне в сторону Катара и сказали: "Смотри!" — фактически бросил обвинение Трамп.

Кого выбрать?

Европейские державы, включая Россию, оказываются перед трудным выбором в связи с событиями на Ближнем Востоке. Для Франции экономически важны инвестиции как Саудовской Аравии, так и Катара, политическую протекцию обеим странам Париж оказывает на протяжении десятилетий. Притом что президент Саркози отдавал предпочтение Катару, а Олланд — Саудовской Аравии, выбрать между двумя странами чрезвычайно непросто.

Отношения России и с Эр-Риядом, и с Дохой омрачены конфликтом в Сирии, а ранее было противостояние в Чечне: напомним, что именно в Катаре был ликвидирован один из лидеров бандформирований Зелимхан Яндарбиев. Выходцы из Саудовской Аравии также принимали участие в боевых действиях на стороне сепаратистов. С другой стороны, недавно в Москве побывал саудовский министр обороны принц Мухаммед бин Салман, второе лицо в государстве. Еще раньше Саудовскую Аравию посетила Валентина Матвиенко — обсуждался ряд инвестиционных проектов. Но и Катар также активно инвестирует в российскую экономику, в том числе в нефтяную отрасль.



*Террористическая группировка, запрещенная в России.