В Одессе после угроз радикалов отменили концерт российского рэпера Мота

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Запланированное в Одессе выступление российского рэп-исполнителя Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот, отменено, сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

"Выступление исполнителя Мот (РФ), планировавшееся на 10 июня в ночном клубе Bono в Одессе, отменено", — написал он в Facebook.

Ранее украинский телеканал "Эспрессо" сообщил, что радикалы угрожают в четверг вечером сорвать концерт украинской певицы Ирины Билык в Одессе, под угрозой срыва также ряд выступлений других украинских и российских исполнителей.

В частности, радикалы грозятся сорвать концерты в Одессе Мота, украинской группы "Время и Стекло" (концерт запланирован в одесском клубе на 16 июня), российского рэпера Басты (концерт планируется в одесском клубе 18 июня), DJ Smash (концерт планируется 17 июня в одесском клубе), а также концерт группы "Грибы".

В конце мая из-за протеста радикалов был сорван концерт в Одессе украинской певицы Светланы Лободы, которую радикалы обвиняют в частых поездках и выступлениях в России. В свою очередь, украинский певец Иван Дорн решил отменить свой концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз радикалов.