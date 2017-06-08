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В Лондоне госпитализировали Фила Коллинза

15:3708.06.2017
(обновлено: 16:19 08.06.2017)
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© AFP 2017 / Jewel SamadБританский певец Фил Коллинз. Архивное фотоБританский певец Фил Коллинз. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Британский певец Фил Коллинз был госпитализирован после падения в ночь на четверг; в результате музыканту пришлось перенести ближайшие выступления в Лондоне.

"Он встал посреди ночи, чтобы пойти в туалет, поскользнулся в своем гостиничном номере и, падая, ударился головой о стул. Он был доставлен в больницу, где ему наложили швы на серьезную рану на его голове рядом с глазом. Он поправляется", — говорится в заявлении, распространенном на официальной странице музыканта в Facebook. Певец испытывает проблемы при ходьбе в результате перенесенной операции на спине.

Коллинз должен был дать два концерта в лондонском Альберт-холле 8 и 9 июня, однако из-за инцидента выступления пришлось перенести на 26 и 27 ноября соответственно, отмечается в заявлении.

"Фил находится в тяжелом состоянии, его голова перевязана бинтами. Он в сознании и разговаривает, но он расстроен из-за необходимости отменить концерты", — сообщил неназванный источник газете Sun.

Ожидается, что музыкант останется под наблюдением медиков на ближайшие сутки. В воскресенье он намерен продолжить свой тур в Кельне, а затем в Париже. В конце июня он дает концерт на фестивале в лондонском Гайд-парке.

Этот инцидент продолжил череду проблем со здоровьем, которые мучают звезду уже долгое время. Два года назад Коллинз перенес операцию на спине, с тех пор при ходьбе он использует трость. Еще ранее, в 2011 году, он объявил о своем уходе со сцены, однако в прошлом году сообщил о планах отправиться в новый тур.

Фил Коллинз — обладатель семи "Грэмми" и "Оскара" за песню к мультфильму "Тарзан". На его счету более 150 миллионов проданных пластинок. У 66-летнего музыканта, начинавшего в Genesis ударником, затем ставшего солистом, а с середины 1990-х делавшего сольную карьеру, начались проблемы со слухом. Кроме того, из-за поврежденных нервов обеих рук он лишился возможности играть на ударной установке.

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