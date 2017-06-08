В соцсетях ополчились на Клинтон за использование ею "рабского труда"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи соцстей раскритиковали бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон за использование ею труда чернокожих заключенных в особняке в Арканзасе, пишет The Washington Free Beacon.

Речь идет о тех временах, когда ее муж был губернатором штата Арканзас.

Поводом для бурной реакции интернет-сообщества послужили страницы из книги Клинтон It Takes A Village, опубликованные в Twitter Джиннет Джинг, активисткой и сторонницей другого бывшего кандидата от Демократической партии Бенни Сандерса.

"Когда мы въехали, мне сказали, что использовать труд заключенных в губернаторском особняке — давняя традиция, с помощью которой можно было снизить расходы", — писала в своей книге Клинтон.

Она отметила, что большая часть рабочих в особняке была осуждена за убийство. "На самом деле за годы жизни там мы подружились с несколькими из них, афро-американцами тридцати с чем-то лет, уже отбывшими от 12 до 18 лет своего срока", — пишет Клинтон далее.

Maher said "house n*" and Clinton used prison labor at her mansion for ten yrs bc it was "a longstanding tradition which kept down costs." pic.twitter.com/EXPrVRjJ7G — Jeanette🌹Corbynista (@JeanetteJing) June 6, 2017

​Некоторые пользователи посчитали, что Клинтон, по сути, использовала в своем особняке рабский труд.

"Удивительно, как некоторые сторонники Клинтон пытаются найти способ переложить на Сандерса вину за то, что она использовала рабский труд", — пишет активист и журналист Дэн Эрел.

"Послушайте, Хиллари Клинтон идеальна? Нет. Ее война в Ливии привела к торговле людьми в этой стране? Да. Она использовала рабский труд у себя дома? Еще раз да", — пишет пользователь Сэм Крисс.

"В соцсетях расходятся фрагменты из книги Хиллари Клинтон 1996 года о том, что она фактически использовала рабский труд в губернаторском особняке в Арканзасе. Позор", — пишет журналист Кристиан Кристенсен.

Благодаря твиту Джинг в центре внимания оказался вопрос о том, как Клинтон относилась к расовому неравенству. В частности, она продвигала интересы своего мужа, во время президентства которого все больше и больше людей отправляли в тюрьму.

Сторонники Клинтон, однако, попытались доказать Джинг, что демократка все равно больше подходит на роль президента, чем Дональд Трамп: в прошлом его не раз обвиняли в расизме.

Неутешительный вывод в связи с этим сделал активист и политический аналитик, один из лидеров движения против жестокости полиции Campaign Zero Сэмюэл Синьягв.

"В 2016 году мы выбирали между белой женщиной, наживавшейся на труде чернокожих заключенных, и белым мужчиной, агитировавшей за отправку чернокожих в тюрьму", — написал он в Twitter.