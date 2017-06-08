"Аль-Джазира" отказалась менять редполитику, несмотря на катарский кризис

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности гендиректора телекомпании "Аль-Джазира" Мостефа Суаг заявил, что канал не будет менять редакционную политику, несмотря на дипломатический кризис между арабскими странами и Катаром, передает агентство Рейтер.

Ранее вещающий из Дохи спутниковый телеканал "Аль-Джазира" был заблокирован на территории ОАЭ, а власти Иордании закрыли офис канала в Аммане. Саудовская Аравия потребовала от Катара немедленно изменить политику и сменить администрацию "Аль-Джазиры", чтобы вещание не шло вразрез с интересами стран Персидского залива и арабского мира.

"Редакционная политика "Аль-Джазиры" останется прежней, независимо от того, что происходит в этой связи", — заявил агентству Суаг.

Руководитель телекомпании охарактеризовал работу канала как независимую и профессиональную, отметив, что "Аль-Джазира" не вмешивается в дела стран Персидского залива.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.