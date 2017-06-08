Тимошенко обвинила Порошенко и Гройсмана в госизмене

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Глава парламентской фракции украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заподозрила президента Украины Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана в "государственной измене" и требует объяснений по поводу их сотрудничества с РФ, сообщила в четверг пресс-служба партии.

Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) ранее потребовала заслушать Тимошенко, подписавшую газовые контракты с РФ в 2009 году, и рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения. Накануне комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение провести заседание по этому вопросу.

Согласно сообщению партии, на заседании фракции "Батькивщина" было принято решение пригласить на следующее заседание Порошенко и Гройсмана.

"Батькивщина" хочет получить объяснения от руководителей по их действиям, имеющим признаки государственной измены и наносящим ущерб национальным интересам Украины в их сотрудничестве с властью Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По информации партии, Тимошенко обвиняет действующую власть в том, что она "зарабатывает деньги на войне".

Стокгольмский арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не был обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева. Зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев в свою очередь заявил, что баланс по решению Стокгольмского суда положительный для российской компании. После решения Стокгольмского арбитража власти Украины и ряд оппозиционных партий критикуют экс-премьера Тимошенко, подписавшую газовый контракт с РФ в 2009 году. В частности, премьер Владимир Гройсман заявил, что Тимошенко ввела страну "в колоссальный долговой контракт", который назвал "антинародным и антизаконным".

В октябре 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. Как утверждало обвинение, условия подписанных документов привели к материальному ущербу НАК "Нафтогаз", а следовательно, и государства, в общей сложности на 189,5 миллиона долларов. С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывала срок в колонии в Харькове. Тимошенко освободили после госпереворота в 2014 году, парламент декриминилизовал статьи УК, по которым она была осуждена. Позднее Верховный суд Украины установил, что Тимошенко не совершила никакого преступления при заключении в 2009 году газовых контрактов между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром". По закону, человек не может быть привлечен к уголовной ответственности за одно и то же преступление.