Кремлю саммит ШОС интереснее выступления Коми в сенате, заявил Песков

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Кремле не будут следить за выступлением экс-директора ФБР Джеймса Коми 8 июня в сенате, интереснее саммит глав-государств ШОС в Астане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Восьмого июня Коми, уволенный Трампом в мае, должен выступить на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Как следует из опубликованной в среду речи, Коми подтверждает конгрессу США, что глава государства в январе просил его о лояльности на частном приеме. Экс-глава ФБР также заявляет, что ведомство не проводило расследование лично в отношении Трампа, однако президент США предлагал ему прекратить "российское" расследование и закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Для нас гораздо более интересен саммит глав-государств ШОС, который проходит сегодня и завтра в Астане", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, насколько Кремлю интересно выступление Коми и будут ли за этим следить.