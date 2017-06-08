В Израиле задержали боевиков ХАМАС, готовивших убийство офицера

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власти Израиля задержали членов ячейки движения ХАМАС, которые готовили убийство офицера израильской армии в качестве мести за ликвидацию одного из командиров движения, сообщает телеканал i24news.

Совместная операция полиции и службы безопасности "Шин-бет" прошла в городе Джальджулия. Были задержаны семь человек, подозреваемые в незаконной торговле оружием.

В ходе допросов выяснилось, что один из задержанных вместе с двумя сообщниками готовил покушение на офицера армии Израиля. Убийство должно было стать местью за смерть Мазена Фукаха — одного из командиров боевого крыла ХАМАС ("Бригад Изеддина аль-Кассама").

Фуках был убит 24 марта на пороге своего дома из пистолета с глушителем. В прошлом он был приговорен в Израиле к девяти пожизненным срокам по обвинению в терроризме, но вышел на свободу в 2011 году в рамках обмена тысячи палестинских заключенных на пленного танкиста Гилада Шалита.

Ответственность за гибель Фукаха исламисты возложили на спецслужбы Израиля, где Фуках был приговорен к девяти пожизненным срокам по обвинению в терроризме. Израильские власти не комментировали обвинения.

После убийства Фукаха палестинские службы безопасности развернули масштабный розыск, в ходе которого даже перекрывалась граница с Израилем. По обвинению в причастности к убийству судом в Газе были приговорены к смертной казни три палестинца.