Индийские военные ликвидировали семерых боевиков на границе с Пакистаном

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн – РИА Новости. Армия Индии в четверг сообщила о ликвидации семерых боевиков, пытавшихся проникнуть на территорию индийского штата Джамму и Кашмир с контролируемой Пакистаном территории.

Отмечается, что столкновения с боевиками произошли в последние двое суток. "На настоящий момент уничтожены семеро вооруженных злоумышленников. У них обнаружены большие запасы оружия, боеприпасов и других пригодных для боевых действий материалов", — говорится в сообщении армии Индии.

Отмечается, что столкновения произошли в секторах Гурез, Наугам, Ури и Мачил линии контроля, причем в последних трех операции военных продолжаются.

При этом, по данным индийских СМИ, в ходе операции в секторе Наугам погиб военнослужащий армии Индии.

Сообщения о попытках боевиков проникнуть в Джамму и Кашмир с контролируемой Пакистаном территории участились в последние несколько недель, что в индийской армии связывают с наступлением летнего сезона и сходом снегов в горных районах, через которые передвигаются боевики. Так, в армии заявляют, что с начала года было предотвращено 22 попытки пересечения границы боевиками, ликвидированы 34 боевика.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.