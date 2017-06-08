Песков заявил, что американские хакеры ежедневно атакуют Россию

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Хакерские атаки на Россию с территории США фиксируются ежедневно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, объектом нападений становится, в том числе сайт президента России.

На просьбу журналистов пояснить, идет ли речь о причастности к этим атакам американских спецслужб, Песков ответил: "Это я говорю про территорию США. Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон. Ибо совершение хакерской атаки с территории какой-либо страны не может означать причастность официальных властей к этому".

Накануне в МИД рассказали, что американские спецслужбы угрожали России массированными атаками в киберпространстве. Через утечки в СМИ они демонстрировали, что могут в любой момент атаковать ключевые объекты российской инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что 28% атак на российскую электронную инфраструктуру совершаются с американской территории.

При этом Москва неоднократно предлагала Вашингтону провести двусторонние консультации по вопросам борьбы с киберпреступлениями. Однако американская администрация каждый раз уклонялась от общения.