Песков напомнил НАТО, что на Украине продолжается гражданская война

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Москве с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО и принимают все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственной безопасности; что касается возможности вступления Украины в альянс — это страна, где продолжается гражданская война, но решение принимать Брюсселю, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Мы считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защите собственных интересов и собственной безопасности", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова реакция Кремля на стремление Украины вступить в НАТО.

На вопрос о шансах Украины вступить в альянс, Песков отметил, что "не нам принимать подобные решения". "Но, по сути, это страна, где продолжается гражданская война, в остальном решение принимается в Брюсселе и также в тех столицах, откуда осуществляется общее руководство процессом", — заключил Песков.