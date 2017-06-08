Песков напомнил НАТО, что на Украине продолжается гражданская война

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Москве с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО и принимают все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственной безопасности; что касается возможности вступления Украины в альянс — это страна, где продолжается гражданская война, но решение принимать Брюсселю, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о шансах Украины вступить в альянс, Песков отметил, что "не нам принимать подобные решения". "Но, по сути, это страна, где продолжается гражданская война, в остальном решение принимается в Брюсселе и также в тех столицах, откуда осуществляется общее руководство процессом", — заключил Песков.