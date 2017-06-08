Президент Чехии опроверг сообщения об ухудшении своего здоровья

ПРАГА, 8 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский президент Милош Земан опроверг в четверг сообщения некоторых СМИ и политиков республики об ухудшении своего здоровья, сделанных в связи с участием Земана в кампании по переизбранию на пост главы государства, сообщил портал Idnes.

"Состояние моего здоровья, за исключением некоторых колебаний, является неизменным в течение всего периода исполнения функции президента (с марта 2013 года). Единственная разница заключается в том, что близятся следующие президентские выборы (февраль 2018 года) и некоторые люди проявляют заинтересованность в каких-либо поводах против некоторых кандидатов", — сказал Земан, добавив, что он действительно плохо ходит, но "ведь политика делается не ногами, а мозгом". Земан сделал это заявление во время беседы в Ханое с чешскими журналистами, сопровождающими его во время официального визита во Вьетнам.

В последние недели деятельность Земана носила весьма интенсивный характер. В частности, он посетил в середине мая с большой торговой делегацией Китай, затем совершил поездки по ряду областей Чехии, а во вторник прибыл в Ханой, также сопровождаемый более чем 60 представителями ведущих фирм страны. В связи с этим многие чешские СМИ и отдельные политики отметили заметную усталость в поведении 72-летнего президента. В частности, в Ханое Земан не пришел на ужин, приготовленный для его делегации работниками чешского ресторана. Напряженность программы признал и пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.

"Некоторые врачи, которые не видели меня долгое время, ныне высказываются о состоянии моего здоровья, так же, как и министр здравоохранения (Милослав) Людвик, который никогда в жизни меня не обследовал. Я понимаю, что им необходимо сделать (на этом) имя и оказаться интересными для некоторых журналистов", — сказал Земан.

В четверг чешский президент вместе с сопровождающими его бизнесменами вылетает из Ханоя в столицу Казахстана, где примет участие в торжественном открытии международной выставки Аstana Expо-2017. Здесь же он проведет переговоры об инвестиционных проектах и торгово-экономическом сотрудничестве с президентами Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Также не исключается встреча Земана с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.