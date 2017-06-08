В ДНР опасаются провокаций Киева в районе Авдеевки

ДОНЕЦК 8 июн — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в районе города Авдеевка, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Нашей разведкой получена достоверная информация о подготовке в период с 8 по 12 июня украинскими силовиками кровавой провокации с обстрелом населенного пункта Авдеевка, жертвами среди мирного населения. Для этого в район Авдеевки прибыли съемочные группы украинских и иностранных телеканалов, которые должны зафиксировать разрушения в городе", — сказал Басурин.

Басурин пояснил, что часть съемочных групп направлена в район шахты Бутовской, подконтрольной ВСУ. А сам обстрел жилых районов Авдеевки будет производиться с одного или двух направлений. Перед обстрелом силовики будут пытаться спровоцировать ополчение на ответные действия.

"Перед применением украинской артиллерии и минометов силовики попытаются спровоцировать наши подразделения на открытие ответного огня, чтобы зафиксировать данный факт своими съемочными группами", — сказал он.

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