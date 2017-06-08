Россия может стать посредником в катарском кризисе, считает политолог

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия может стать одним из посредников в урегулировании конфликта между Катаром и другими арабскими странами, считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.

Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем аль Тани прибудет в Москву на этой неделе, встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Москва не будет и не должна быть единственным посредником, однако участвовать в коллективных усилиях с тем, чтобы, если не примирить враждующие стороны, то хотя бы как-то снизить накал страстей, Россия вполне может", — сказала Супонина РИА Новости.

По ее словам, "в настоящее время мало кто заинтересован в том, чтобы конфликт между Саудовской Аравией и Катаром разгорался дальше, посреднические усилия уже прилагаются такими странами, как Кувейт, Турция и султанат Оман".

Эксперт отметила, что с самого начала этого конфликта посредники проявили заинтересованность в том, чтобы к процессу урегулирования подключилась и Россия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал этот вопрос по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, напомнила Супонина.

"Наша страна имеет хорошие отношения со всеми участниками этого конфликта. Не надо делать крен ни в одну, ни в другую сторону, а надо воспользоваться этими контактами с тем, чтобы попытаться хотя бы как-то примирить ссорящихся", — добавила Супонина.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на катарский МИД сообщило, что предварительное расследование подтвердило, что спровоцировавшее дипломатический конфликт заявление от имени эмира Катара на сайте местного новостного агентства действительно разместили хакеры. Кто мог стоять за кибератакой, в заявлении министерства не сообщается.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.