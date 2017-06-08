ЕСПЧ может рассмотреть жалобу Брейвика на Норвегию

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Страсбургский суд может рассмотреть жалобу норвежского террориста Андерса Брейвика на Норвегию в том случае, если она будет соответствовать Европейской конвенции по правам человека, сообщили РИА Новости в ЕСПЧ.

В четверг агентство Рейтер со ссылкой на адвоката Эистеинa Стуррвикa сообщило, что Брейвик намерен обратиться ЕСПЧ в связи с отказом Верховного суда Норвегии рассматривать его жалобу на государство.

"В целом, любое действительное заявление будет рассмотрено Судом, который, прежде чем приступить к изучению существа дела, должен сначала проверить, соответствует ли заявка критериям приемлемости, изложенным в Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ)", — сообщили в ЕСПЧ.

Верховный суд Норвегии отказался рассматривать иск Брейвика и, таким образом, оставил в силе решение апелляционного суда, который ранее не нашел признаков нарушения прав террориста в условиях его содержания в тюрьме, в которой он находится после совершения двойного теракта в 2011 году и убийства 77 человек.